Ο Timmy Trumpet αποκαλύπτει μια πιο μελωδική πλευρά του με το νέο single “Roses”, σε συνεργασία με bradeazy.

Ο Timmy Trumpet επιστρέφει με το νέο του single “Roses”, μια κυκλοφορία που παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά του διεθνούς σταρ της ηλεκτρονικής μουσικής. Το τραγούδι κυκλοφορεί μέσω της Spinnin’ Records και απομακρύνεται από τον εκρηκτικό, festival ήχο που έχει συνδεθεί με το όνομά του, δίνοντας έμφαση στη μελωδία, το συναίσθημα και μια πιο ζεστή club αισθητική.
Στο “Roses”, ο Αυστραλός καλλιτέχνης συνεργάζεται με τον παραγωγό bradeazy από το Μαϊάμι, έναν από τους ανερχόμενους δημιουργούς της dance σκηνής, ενώ τα φωνητικά του τραγουδιού ανήκουν στον Richard Judge. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο ατμοσφαιρικό κομμάτι, όπου η χαρακτηριστική ενέργεια του Timmy Trumpet συναντά μια πιο ώριμη και συναισθηματική προσέγγιση.
Η νέα κυκλοφορία ακολουθεί τα πρόσφατα singles “All My Life” με τον John Martin και τον Frank Walker, αλλά και το “Not A Place” με τον Ely Oaks, επιβεβαιώνοντας τη νέα κατεύθυνση που εξερευνά ο καλλιτέχνης. Αν και παραμένει πιστός στις ρίζες του στην ηλεκτρονική μουσική, ο Timmy Trumpet φαίνεται να διευρύνει τον ήχο του, δίνοντας περισσότερο χώρο στη μελωδία και στη συναισθηματική αφήγηση.
Ο Timmy Trumpet αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της σύγχρονης dance σκηνής, με περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια streams στον κατάλογό του και πολυπλατινένιες επιτυχίες. Η παγκόσμια αναγνώρισή του εκτοξεύτηκε με το “Freaks”, το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams και τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της EDM παγκοσμίως.
Γνωστός για τις εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις του, έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλα φεστιβάλ και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις που έχουν γράψει ιστορία, μεταξύ άλλων στο Tomorrowland. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της dance μουσικής όπως οι Armin van Buuren, Alok, Robin Schulz, Hardwell, Afrojack και Dimitri Vegas & Like Mike.
Πριν γίνει διεθνώς γνωστός μέσα από την ηλεκτρονική μουσική, ο Timmy Trumpet είχε κλασική μουσική εκπαίδευση και ξεκίνησε ως μουσικός της jazz. Σε ηλικία μόλις 13 ετών αναδείχθηκε Young Musician of the Year στην Αυστραλία και αργότερα έλαβε υποτροφία στο Conservatorium of Music, γεγονός που διαμόρφωσε τη μουσική του αντίληψη και την ιδιαίτερη σχέση του με την τρομπέτα.
Η καλλιτεχνική του πορεία έχει ξεπεράσει τα όρια της dance μουσικής. Το “Narco”, η συνεργασία του με τον Timmy Trumpet που συνδέθηκε έντονα με το αθλητικό κοινό και ειδικά με το MLB το 2022, εξελίχθηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και φτάνοντας στην κορυφή του Spotify Viral Chart στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το 2025 συνέχισε να επεκτείνει τη δραστηριότητά του, όταν κλήθηκε να συνθέσει και να παρουσιάσει το επίσημο τραγούδι της ομάδας Royal Challengers Bengaluru στο IPL, το οποίο έκανε πρεμιέρα σε ένα sold out στάδιο κατά τη διάρκεια της σεζόν που η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα.
Με το “Roses”, ο Timmy Trumpet δείχνει πως η εξέλιξή του δεν περιορίζεται στην εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και τα δυνατά festival anthems. Το νέο single αναδεικνύει μια πιο ώριμη, μελωδική και προσωπική πλευρά ενός καλλιτέχνη που συνεχίζει να εξελίσσεται, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική που τον έκανε παγκόσμιο όνομα.
Timmy Trumpet x bradeazy feat. Richard Judge – Roses
Τίτλος τραγουδιού: “Roses”
Καλλιτέχνης: Timmy Trumpet x bradeazy feat. Richard Judge
Μουσική/Στίχοι: Richard Judge, Lewis Gardiner, Bradley Forir, Louis Du Sauzay, Spencer Bridle, Timothy Jude Smith
Εταιρεία: Spinnin’ Records
Από το LP: Single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 26 Ιουνίου 2026