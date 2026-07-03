Ο Timmy Trumpet αποκαλύπτει μια πιο μελωδική πλευρά του με το νέο single “Roses”, σε συνεργασία με bradeazy.

Ο Timmy Trumpet επιστρέφει με το νέο του single “Roses”, μια κυκλοφορία που παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά του διεθνούς σταρ της ηλεκτρονικής μουσικής. Το τραγούδι κυκλοφορεί μέσω της Spinnin’ Records και απομακρύνεται από τον εκρηκτικό, festival ήχο που έχει συνδεθεί με το όνομά του, δίνοντας έμφαση στη μελωδία, το συναίσθημα και μια πιο ζεστή club αισθητική.

Στο “Roses”, ο Αυστραλός καλλιτέχνης συνεργάζεται με τον παραγωγό bradeazy από το Μαϊάμι, έναν από τους ανερχόμενους δημιουργούς της dance σκηνής, ενώ τα φωνητικά του τραγουδιού ανήκουν στον Richard Judge. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο ατμοσφαιρικό κομμάτι, όπου η χαρακτηριστική ενέργεια του Timmy Trumpet συναντά μια πιο ώριμη και συναισθηματική προσέγγιση.

Η νέα κυκλοφορία ακολουθεί τα πρόσφατα singles “All My Life” με τον John Martin και τον Frank Walker, αλλά και το “Not A Place” με τον Ely Oaks, επιβεβαιώνοντας τη νέα κατεύθυνση που εξερευνά ο καλλιτέχνης. Αν και παραμένει πιστός στις ρίζες του στην ηλεκτρονική μουσική, ο Timmy Trumpet φαίνεται να διευρύνει τον ήχο του, δίνοντας περισσότερο χώρο στη μελωδία και στη συναισθηματική αφήγηση.

Ο Timmy Trumpet αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της σύγχρονης dance σκηνής, με περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια streams στον κατάλογό του και πολυπλατινένιες επιτυχίες. Η παγκόσμια αναγνώρισή του εκτοξεύτηκε με το “Freaks”, το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams και τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της EDM παγκοσμίως.