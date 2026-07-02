Μία από τις πιο αναπάντεχες συνεργασίες της χρονιάς γίνεται πραγματικότητα με το νέο single «These Alarms» των Snow Patrol και της Kylie Minogue.

Οι Snow Patrol και η Kylie Minogue κυκλοφορούν το νέο τους single «These Alarms», μια συνεργασία που είχε ουσιαστικά ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, πολύ πριν η Αυστραλή superstar ηχογραφήσει έστω και μία νότα για το τραγούδι. Το single είναι διαθέσιμο από την 1η Ιουλίου μέσω της BMG, ενώ θα ακολουθήσει και συλλεκτική έκδοση σε βινύλιο 7 ιντσών, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου.
Το «These Alarms» είχε αρχικά γραφτεί και ηχογραφηθεί κατά τη διάρκεια των sessions για το album «The Forest Is The Path», που χάρισε στους Snow Patrol την κορυφή των βρετανικών charts το 2024. Ωστόσο, το τραγούδι δεν συμπεριλήφθηκε στον δίσκο. Ο λόγος ήταν απλός: από την πρώτη στιγμή ο frontman του συγκροτήματος, Gary Lightbody, το είχε φανταστεί ως ένα ντουέτο με την Kylie Minogue.
Μάλιστα, σε όλη τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας, το τραγούδι έφερε προσωρινά τον τίτλο «KYLIE», κάτι που αποτυπώνει ξεκάθαρα την αρχική πρόθεση του δημιουργού του. Όπως αποκάλυψε ο Gary Lightbody, έγραψε το κομμάτι έχοντας τη φωνή της Kylie στο μυαλό του και, αφού το παρουσίασε στους Johnny McDaid και Nathan Connolly, όλοι συμφώνησαν ότι το τραγούδι δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς εκείνη.
Η λύση ήταν τελικά τόσο απλή όσο και αυτονόητη. Το συγκρότημα έστειλε το τραγούδι στην Kylie Minogue, εκείνη το άκουσε, ενθουσιάστηκε και αποφάσισε να συμμετάσχει, ηχογραφώντας τα δικά της φωνητικά. Έτσι, ένα τραγούδι που περίμενε υπομονετικά στα αρχεία των Snow Patrol βρήκε τελικά τη μορφή που οι δημιουργοί του είχαν εξαρχής οραματιστεί.
Η Kylie Minogue χαρακτήρισε την ιστορία πίσω από το «These Alarms» «ακαταμάχητη», εξηγώντας πως εξεπλάγη όταν πληροφορήθηκε ότι υπήρχε ένα demo με το όνομά της στα αρχεία του συγκροτήματος. Όπως δήλωσε, ήταν φυσικό να θελήσει να ακούσει το τραγούδι, ενώ περιέγραψε τον Gary Lightbody ως έναν εξαιρετικό τραγουδοποιό και χαρακτήρισε μεγάλη τιμή την πρόσκληση να γίνει μέρος του μουσικού κόσμου των Snow Patrol.
Μουσικά, το «These Alarms» κινείται ανάμεσα στην ατμοσφαιρική pop και το χαρακτηριστικό συναισθηματικό alternative rock του συγκροτήματος. Οι παλλόμενοι synth ήχοι δημιουργούν μια αίσθηση έντασης, ενώ οι φωνές του Gary Lightbody και της Kylie Minogue εναλλάσσονται και ενώνονται σταδιακά, οδηγώντας σε ένα μεγάλο, μελωδικό ρεφρέν που συνδυάζει τη νοσταλγία με τη λαμπερή pop αισθητική.
Το εξώφυλλο του single φιλοξενεί έναν αυθεντικό πίνακα ζωγραφικής του ίδιου του Gary Lightbody, προσθέτοντας ακόμη μία προσωπική πινελιά σε μια κυκλοφορία που γεννήθηκε από μια ιδέα, ωρίμασε με τον χρόνο και τελικά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες της χρονιάς.
Snow Patrol & Kylie Minogue – These Alarms
Τίτλος τραγουδιού: “These Alarms”
Καλλιτέχνης: Snow Patrol & Kylie Minogue
Μουσική/Στίχοι: Gary Lightbody, Johnny McDaid, Nathan Connolly, Fraser T. Smith, Roy Kerr
Εταιρεία: BMG Rights Management (UK)
Από το LP: Single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 1 Ιουλίου 2026