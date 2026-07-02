Η Delta Goodrem επιστρέφει δυναμικά με το νέο single “Hologram”, ανοίγοντας ένα ακόμη δημιουργικό κεφάλαιο μετά τη Eurovision 2026.

Η Delta Goodrem παρουσιάζει το νέο της single “Hologram”, σηματοδοτώντας την πρώτη της μεγάλη δισκογραφική κυκλοφορία μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026, όπου εκπροσώπησε την Αυστραλία με το τραγούδι “Eclipse”. Η αγαπημένη τραγουδίστρια συνεχίζει να επενδύει στη σύγχρονη pop, συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική ερμηνευτική της δύναμη με έναν φρέσκο και ατμοσφαιρικό ήχο.

Το “Hologram” αποτελεί μια νέα δημιουργική σελίδα για την Goodrem, η οποία παραμένει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αυστραλιανής μουσικής σκηνής. Το τραγούδι αναδεικνύει την εκφραστική χροιά της φωνής της, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο συναίσθημα και στη μελωδία, στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη δισκογραφική της πορεία.

Τους στίχους και τη μουσική του νέου single συνυπογράφουν η ίδια η Delta Goodrem, μαζί με τους Ferras Alqisi, Jonas Mirin και Michael Fatkin. Ο τελευταίος ανέλαβε επίσης την παραγωγή και τη σύνθεση του κομματιού, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου pop ήχου που πλαισιώνει ιδανικά την ερμηνεία της τραγουδίστριας.

Η κυκλοφορία του “Hologram” έρχεται λίγους μήνες μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία της στη Eurovision Song Contest 2026. Με το τραγούδι “Eclipse”, η Delta Goodrem κατέκτησε την 4η θέση στον μεγάλο τελικό, χαρίζοντας στην Αυστραλία το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της συμμετοχής της στον διαγωνισμό. Η εμφάνισή της απέσπασε θετικά σχόλια τόσο από το κοινό όσο και από τους φίλους του θεσμού,