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Η Cindy Blackman Santana παρουσιάζει το δεύτερο single από το επερχόμενο album της, με τον Carlos Santana και τον Snoop Dogg.

Η σπουδαία ντράμερ, συνθέτρια και bandleader Cindy Blackman Santana συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του νέου της album «Coherence», παρουσιάζοντας το δεύτερο single του με τίτλο «The Message Is Love», στο οποίο συμμετέχει ο Carlos Santana, ενώ το τραγούδι ανοίγει με έναν ιδιαίτερο spoken πρόλογο από τον Snoop Dogg.

Μετά το πρώτο δείγμα γραφής, το «Illumination», η Cindy Blackman Santana ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη μέσα από ένα κομμάτι που ενώνει διαφορετικές μουσικές κουλτούρες και γεωγραφικές επιρροές. Το «The Message Is Love» δημιουργεί έναν ηχητικό διάλογο ανάμεσα στη jazz της Νέας Υόρκης, το funk της Ανατολικής Ακτής και το χαρακτηριστικό G-Funk ύφος της Καλιφόρνιας, με την εκφραστική κιθάρα του Carlos Santana να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αυτούς τους κόσμους.

Η ίδια η καλλιτέχνιδα χαρακτήρισε το τραγούδι ως το δεύτερο σημαντικό βήμα προς την κυκλοφορία του νέου της δίσκου, καλώντας το κοινό να ανακαλύψει το αποτέλεσμα της συνεργασίας της με τον Carlos Santana. Το νέο single αναδεικνύει τον έντονα αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα που διατρέχει ολόκληρο το album, συνδυάζοντας τη δύναμη της jazz, τη ροκ ενέργεια, το fusion και τη βαθιά πνευματική διάσταση που χαρακτηρίζει τη δημιουργική της προσέγγιση.

Στο «The Message Is Love», εκτός από τη Cindy Blackman Santana στα τύμπανα και τον Carlos Santana στην κιθάρα, συμμετέχουν οι Aurélien Budynek στην κιθάρα, Felix Pastorius στο μπάσο, Emilio Modeste στο σαξόφωνο και Zaccai Curtis στα πλήκτρα.

Η Cindy Blackman Santana παρουσιάζει το δεύτερο single από το επερχόμενο album της, με τον Carlos Santana και τον Snoop Dogg.

Το αποτέλεσμα βασίζεται στον ζωντανό διάλογο μεταξύ των μουσικών, δίνοντας έμφαση στην αλληλεπίδραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη συλλογική έκφραση.

Το νέο album «Coherence» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου από τη Mack Avenue Records σε CD, βινύλιο και ψηφιακή μορφή. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο έργο που συγκεντρώνει μερικούς από τους σημαντικότερους μουσικούς της σύγχρονης σκηνής, όπως οι John McLaughlin, Carlos Santana, Matt Garrison, Ray Angry, Dave Eggar, καθώς και τα μέλη της μόνιμης μπάντας της δημιουργού.

Η Cindy Blackman Santana περιγράφει το «Coherence» ως μια μουσική εξερεύνηση της ενότητας. Όπως εξηγεί, ο τίτλος εκφράζει την πεποίθησή της ότι όλα στη δημιουργία συνδέονται μεταξύ τους, είτε πρόκειται για ανθρώπους είτε για τη φύση. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία επιχειρεί να υπενθυμίσει ότι, παρά τις διαφορετικές γλώσσες, πολιτισμούς και παραδόσεις, όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται την ίδια ουσία και το ίδιο φως.

Με μια καριέρα που ξεκίνησε δίπλα σε κορυφαίους μουσικούς όπως οι Wallace Roney, Joe Henderson, Kenny Garrett και Buster Williams, η Cindy Blackman Santana εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές ντράμερ της εποχής της. Το «Coherence» έρχεται να επιβεβαιώσει τη δημιουργική της ωριμότητα, παρουσιάζοντας ένα album που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, ενώ το «The Message Is Love» αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές αυτής της μουσικής διαδρομής.

Cindy Blackman Santana feat. Carlos Santana – The Message Is Love

Τίτλος τραγουδιού“The Message Is Love

Καλλιτέχνης: Cindy Blackman Santana feat. Carlos Santana

Μουσική/Στίχοι: Cindy Blackman Santana, Carlos Santana, Aurelien Budynek, Felix Pastorius, Zaccai Curtis, Emilio Modeste

Εταιρεία: Mack Avenue Records

Από το LP: “Coherence”

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 30 Ιουνίου 2026

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