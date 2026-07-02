Η Cindy Blackman Santana παρουσιάζει το δεύτερο single από το επερχόμενο album της, με τον Carlos Santana και τον Snoop Dogg.

Το αποτέλεσμα βασίζεται στον ζωντανό διάλογο μεταξύ των μουσικών, δίνοντας έμφαση στην αλληλεπίδραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη συλλογική έκφραση.
Το νέο album «Coherence» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου από τη Mack Avenue Records σε CD, βινύλιο και ψηφιακή μορφή. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο έργο που συγκεντρώνει μερικούς από τους σημαντικότερους μουσικούς της σύγχρονης σκηνής, όπως οι John McLaughlin, Carlos Santana, Matt Garrison, Ray Angry, Dave Eggar, καθώς και τα μέλη της μόνιμης μπάντας της δημιουργού.
Η Cindy Blackman Santana περιγράφει το «Coherence» ως μια μουσική εξερεύνηση της ενότητας. Όπως εξηγεί, ο τίτλος εκφράζει την πεποίθησή της ότι όλα στη δημιουργία συνδέονται μεταξύ τους, είτε πρόκειται για ανθρώπους είτε για τη φύση. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία επιχειρεί να υπενθυμίσει ότι, παρά τις διαφορετικές γλώσσες, πολιτισμούς και παραδόσεις, όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται την ίδια ουσία και το ίδιο φως.
Με μια καριέρα που ξεκίνησε δίπλα σε κορυφαίους μουσικούς όπως οι Wallace Roney, Joe Henderson, Kenny Garrett και Buster Williams, η Cindy Blackman Santana εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές ντράμερ της εποχής της. Το «Coherence» έρχεται να επιβεβαιώσει τη δημιουργική της ωριμότητα, παρουσιάζοντας ένα album που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, ενώ το «The Message Is Love» αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές αυτής της μουσικής διαδρομής.
Cindy Blackman Santana feat. Carlos Santana – The Message Is Love
Τίτλος τραγουδιού: “The Message Is Love”
Καλλιτέχνης: Cindy Blackman Santana feat. Carlos Santana
Μουσική/Στίχοι: Cindy Blackman Santana, Carlos Santana, Aurelien Budynek, Felix Pastorius, Zaccai Curtis, Emilio Modeste
Εταιρεία: Mack Avenue Records
Από το LP: “Coherence”
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 30 Ιουνίου 2026