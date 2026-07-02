Η Cindy Blackman Santana παρουσιάζει το δεύτερο single από το επερχόμενο album της, με τον Carlos Santana και τον Snoop Dogg.

Η σπουδαία ντράμερ, συνθέτρια και bandleader Cindy Blackman Santana συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του νέου της album «Coherence», παρουσιάζοντας το δεύτερο single του με τίτλο «The Message Is Love», στο οποίο συμμετέχει ο Carlos Santana, ενώ το τραγούδι ανοίγει με έναν ιδιαίτερο spoken πρόλογο από τον Snoop Dogg.

Μετά το πρώτο δείγμα γραφής, το «Illumination», η Cindy Blackman Santana ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη μέσα από ένα κομμάτι που ενώνει διαφορετικές μουσικές κουλτούρες και γεωγραφικές επιρροές. Το «The Message Is Love» δημιουργεί έναν ηχητικό διάλογο ανάμεσα στη jazz της Νέας Υόρκης, το funk της Ανατολικής Ακτής και το χαρακτηριστικό G-Funk ύφος της Καλιφόρνιας, με την εκφραστική κιθάρα του Carlos Santana να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αυτούς τους κόσμους.

Η ίδια η καλλιτέχνιδα χαρακτήρισε το τραγούδι ως το δεύτερο σημαντικό βήμα προς την κυκλοφορία του νέου της δίσκου, καλώντας το κοινό να ανακαλύψει το αποτέλεσμα της συνεργασίας της με τον Carlos Santana. Το νέο single αναδεικνύει τον έντονα αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα που διατρέχει ολόκληρο το album, συνδυάζοντας τη δύναμη της jazz, τη ροκ ενέργεια, το fusion και τη βαθιά πνευματική διάσταση που χαρακτηρίζει τη δημιουργική της προσέγγιση.

Στο «The Message Is Love», εκτός από τη Cindy Blackman Santana στα τύμπανα και τον Carlos Santana στην κιθάρα, συμμετέχουν οι Aurélien Budynek στην κιθάρα, Felix Pastorius στο μπάσο, Emilio Modeste στο σαξόφωνο και Zaccai Curtis στα πλήκτρα.