Οι Icona Pop επιστρέφουν με το “Yellow Top”, ένα καλοκαιρινό single γεμάτο ανεμελιά πριν το νέο τους album.

Το πολυπλατινένιο σουηδικό duo των Icona Pop παρουσιάζει το νέο του single “Yellow Top”, προσφέροντας ακόμη μία γεύση από το επερχόμενο album τους “Ritual”, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου μέσω των Ultra Records και Iconic Sound Recordings.

Το τραγούδι έρχεται μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου κομματιού “Ritual”, αλλά και των singles “Dance To This” και “Butterfly Feelings”, συνεχίζοντας τη νέα μουσική εποχή του συγκροτήματος. Με το “Yellow Top”, οι Icona Pop διατηρούν τη χαρακτηριστική τους προσέγγιση στην pop μουσική, συνδυάζοντας τη χορευτική ενέργεια με μια πιο ανάλαφρη και νοσταλγική διάθεση.

Μιλώντας για το νέο τους τραγούδι, οι Icona Pop εξήγησαν πως το “Yellow Top” δημιουργήθηκε γύρω από μια φλερτ στιγμή σε μια ονειρική παραλία της νότιας Ευρώπης. Το κομμάτι αντλεί έμπνευση από εικόνες καλοκαιρινών διακοπών, ποτών με θέα το ηλιοβασίλεμα, τα φώτα μιας πόλης που αρχίζουν να ανάβουν και εκείνες τις στιγμές που συνδέονται με ρομαντικές αναμνήσεις. Όπως ανέφεραν οι ίδιες, στόχος τους είναι το τραγούδι να ξυπνήσει αναμνήσεις από παλιούς καλοκαιρινούς έρωτες ή να αποτελέσει το soundtrack μιας νέας αντίστοιχης εμπειρίας.

Οι Icona Pop έχουν καθιερωθεί διεθνώς για την ικανότητά τους να δημιουργούν δυναμικές pop παραγωγές με έντονα ηλεκτρονικά στοιχεία, έχοντας γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία με τραγούδια όπως το “I Love It”, η συνεργασία τους με την Charli XCX που έγινε μία από τις μεγαλύτερες pop επιτυχίες της προηγούμενης δεκαετίας. Με το “Ritual”, το duo φαίνεται να επιστρέφει σε έναν ήχο που συνδυάζει τη διασκέδαση, τη θετική ενέργεια και