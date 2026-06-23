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Οι Martin Garrix και Ed Sheeran παρουσιάζουν το ατμοσφαιρικό video του ακουστικού «Repeat It», γυρισμένο στο Σαντιάγο της Χιλής.

Οι Martin Garrix και Ed Sheeran συνεχίζουν να εκπλήσσουν το κοινό με νέες εκδοχές της πολυαναμενόμενης συνεργασίας τους, παρουσιάζοντας τώρα την ακουστική εκδοχή του single «Repeat It». Παράλληλα με την κυκλοφορία της νέας version, οι δύο καλλιτέχνες έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα ξεχωριστό performance video, το οποίο γυρίστηκε σε ταράτσα ξενοδοχείου στο Σαντιάγο της Χιλής, προσφέροντας μια πιο προσωπική και αυθεντική προσέγγιση στο τραγούδι που περίμεναν οι φίλοι τους εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.

Το επίκεντρο της νέας κυκλοφορίας είναι το video του «Repeat It», το οποίο μεταφέρει το τραγούδι σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο της αρχικής ηχογράφησης. Γυρισμένο στην ταράτσα του W Hotel Santiago, το βίντεο παρουσιάζει τους Martin Garrix και Ed Sheeran να κάθονται δίπλα δίπλα, κρατώντας ακουστικές κιθάρες, με φόντο τη φωτισμένη νυχτερινή εικόνα της χιλιανής πρωτεύουσας. Η λιτή αλλά ιδιαίτερα ατμοσφαιρική σκηνοθεσία δίνει έμφαση στη χημεία των δύο καλλιτεχνών και στη δύναμη του ίδιου του τραγουδιού, χωρίς περιττά οπτικά στοιχεία. Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο που αναδεικνύει τον ανθρώπινο και συναισθηματικό χαρακτήρα της σύνθεσης.

Η κυκλοφορία του performance video αποκτά ακόμη πιο ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τα 30ά γενέθλια του Martin Garrix. Η χαλαρή ατμόσφαιρα της εμφάνισης και η αυθεντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο μουσικών δημιουργούν την αίσθηση μιας αυθόρμητης μουσικής συνάντησης, μετατρέποντας το βίντεο σε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους θαυμαστές τους.

Art-Cover:

Οι Martin Garrix και Ed Sheeran παρουσιάζουν το ατμοσφαιρικό video του ακουστικού «Repeat It», γυρισμένο στο Σαντιάγο της Χιλής.

Σε μουσικό επίπεδο, η ακουστική εκδοχή του «Repeat It» διαφοροποιείται αισθητά από την αρχική εκτέλεση. Εκεί όπου το πρωτότυπο τραγούδι βασιζόταν σε έναν πιο γρήγορο και δυναμικό ρυθμό, η νέα version αποδομεί το ηλεκτρονικό υπόβαθρο και εστιάζει στη μελωδία και το συναίσθημα. Η σύνθεση ανοίγει με ένα απαλό κιθαριστικό μοτίβο που δημιουργεί αμέσως μια αίσθηση οικειότητας, ενώ η φωνή του Ed Sheeran βρίσκεται στο επίκεντρο της ερμηνείας. Η ζεστή και εκφραστική προσέγγισή του αναδεικνύει νέες πτυχές των στίχων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη συναισθηματική τους διάσταση.

Παρότι η παραγωγή είναι πιο λιτή, το βασικό συναίσθημα του τραγουδιού παραμένει αναλλοίωτο. Αντί να στηρίζεται στην ένταση και την κινητικότητα της αρχικής εκτέλεσης, η ακουστική εκδοχή επιλέγει να αναδείξει τη νοσταλγία και τη συναισθηματική ευαισθησία που κρύβεται πίσω από τη σύνθεση. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στους ακροατές να προσεγγίσουν το τραγούδι από μια διαφορετική οπτική γωνία, ανακαλύπτοντας λεπτομέρειες που ίσως περνούσαν απαρατήρητες στην πιο πλήρη παραγωγή.

Η ιστορία του «Repeat It» είναι από μόνη της ξεχωριστή, καθώς πρόκειται για μια συνεργασία που χρειάστηκε περισσότερο από μία δεκαετία για να ολοκληρωθεί και να κυκλοφορήσει επίσημα. Η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού νωρίτερα μέσα στον μήνα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στους φίλους και των δύο καλλιτεχνών, ενώ η άμεση παρουσίαση μιας δεύτερης, ακουστικής εκδοχής αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι δημιουργοί στη συγκεκριμένη σύνθεση.

Το performance video σκηνοθέτησαν οι Nic Minns και Liam Pethick, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Dan Matthews. Η δημιουργική ομάδα επέλεξε να δώσει έμφαση στην αμεσότητα και την αυθεντικότητα της στιγμής, στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα της ακουστικής εκδοχής.

Με το νέο video του «Repeat It», οι Martin Garrix και Ed Sheeran προσφέρουν στο κοινό μια πιο προσωπική και συναισθηματική πλευρά της συνεργασίας τους. Η απλότητα της ερμηνείας, η ατμοσφαιρική τοποθεσία και η φυσική χημεία των δύο καλλιτεχνών μετατρέπουν αυτή την κυκλοφορία σε κάτι περισσότερο από μια απλή εναλλακτική version, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη ενός τραγουδιού που χρειάστηκε χρόνια για να φτάσει τελικά στα αυτιά του κοινού.

Martin Garrix & Ed Sheeran – Repeat It (Acoustic Version)

Τίτλος τραγουδιού“Repeat It (Acoustic Version)”

Καλλιτέχνης: Martin Garrix & Ed Sheeran

Μουσική/Στίχοι: Ed Sheeran, Martijn Garritsen, Amy Wadge

Σκηνοθεσία: Nic Minns, Liam Pethick

Εταιρεία: STMPD RCRDS B.V.

Από το LP: single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 19 Ιουνίου 2026

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