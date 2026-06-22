P!nk: Υπό κατασκευή το δέκατο άλμπουμ της – Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα δισκογραφική εποχή

Η P!nk φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επιστροφή της στη δισκογραφία, καθώς σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα ολοκληρώνει το δέκατο άλμπουμ της, σηματοδοτώντας το επόμενο κεφάλαιο μιας πορείας που μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες επιτυχιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στη στήλη «Bizarre» της βρετανικής εφημερίδας The Sun, η δημοφιλής τραγουδίστρια αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου διαστήματος στις ηχογραφήσεις, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας «Trustfall Tour», η οποία συνόδευσε την κυκλοφορία του άλμπουμ Trustfall.

Όπως αναφέρει πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα, η P!nk προτιμά να επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ζωντανές εμφανίσεις της όταν βρίσκεται σε περιοδεία, αφήνοντας τη δημιουργία νέου υλικού για αργότερα.

«Ορισμένοι καλλιτέχνες δουλεύουν νέο υλικό ενώ ταξιδεύουν, αλλά η P!nk λειτουργεί διαφορετικά. Όταν είναι σε περιοδεία, είναι απόλυτα συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνει, γι’ αυτό και δεν άρχισε να δουλεύει ουσιαστικά το άλμπουμ παρά μόνο στις αρχές της περασμένης χρονιάς», ανέφερε η πηγή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η καλλιτέχνιδα βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της παραγωγής.

«Μπαίνει διακριτικά στο στούντιο και ολοκληρώνει τα τραγούδια», υποστήριξε η ίδια πηγή.

Παράλληλα, φαίνεται πως έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την προώθηση του νέου δίσκου και τις επόμενες επαγγελματικές της κινήσεις.

«Η P!nk έχει ήδη κλειδώσει μεγάλα σχέδια για την επόμενη χρονιά, οπότε αυτή τη στιγμή όλα περιστρέφονται γύρω από την ολοκλήρωση του άλμπουμ και την προετοιμασία της κυκλοφορίας του», πρόσθεσε.

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τον τίτλο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας, οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για έναν δίσκο που θα διατηρεί την καλλιτεχνική ταυτότητα της P!nk, παρουσιάζοντας παράλληλα νέες ηχητικές αναζητήσεις.

«Δεν πρόκειται για μία πλήρη αλλαγή κατεύθυνσης, αλλά ο ήχος έχει μετακινηθεί κάπως. Είναι ενθουσιασμένη να ακούσει τι θα σκεφτούν οι θαυμαστές της για το σημείο στο οποίο έχει φτάσει με αυτόν τον δίσκο», είπε η πηγή.

Το τελευταίο της άλμπουμ, Trustfall, κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2023 και περιλάμβανε τραγούδια όπως τα «Never Gonna Not Dance Again», «When I Get There» και το ομώνυμο «Trustfall», τα οποία γνώρισαν σημαντική απήχηση.

Πέρα από τη μουσική της δραστηριότητα, η P!nk συνεχίζει να ξεχωρίζει και για την κοινωνική της προσφορά. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τιμηθεί με το O2 Silver Clef Award από τη φιλανθρωπική οργάνωση μουσικοθεραπείας Nordoff and Robbins, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Με αφορμή τη βράβευσή της, η τραγουδίστρια εξέφρασε τη συγκίνησή της.

«Νιώθω μεγάλη τιμή που λαμβάνω αυτό το βραβείο. Πάντα προσπαθούσα να χρησιμοποιώ τη φωνή μου, πάνω και έξω από τη σκηνή, για να υποστηρίζω τους σκοπούς που βρίσκονται πιο κοντά στην καρδιά μου και είμαι περήφανη που στηρίζω μία οργάνωση που μετατρέπει τη συμπόνια σε πραγματική δράση κάθε μέρα», δήλωσε.

Και πρόσθεσε:

«Αυτή η αναγνώριση από τη Nordoff and Robbins σημαίνει πάρα πολλά για μένα, όχι μόνο ως καλλιτέχνιδα αλλά και ως άνθρωπο που πιστεύει βαθιά στη δύναμη της μουσικής να φέρνει αλλαγή.»

Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η P!nk θα επιστρέψει στη δισκογραφία σε μια περίοδο όπου παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης pop σκηνής. Με περισσότερα από είκοσι χρόνια καριέρας, συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή σχέση με το κοινό της, αποδεικνύοντας ότι κάθε νέα της κυκλοφορία εξακολουθεί να αποτελεί γεγονός με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.