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Η Tyla παρουσιάζει το νέο single «Is It Love» και ανοίγει τον δρόμο για το επερχόμενο album «A*Pop».

Η Tyla συνεχίζει την εντυπωσιακή ανοδική της πορεία στη διεθνή μουσική σκηνή, παρουσιάζοντας το νέο της single «Is It Love», το οποίο συνοδεύεται από ένα ολοκαίνουργιο music video. Η βραβευμένη με Grammy Νοτιοαφρικανή καλλιτέχνιδα διατηρεί αμείωτη τη δυναμική της σε μια περίοδο γεμάτη σημαντικές εμφανίσεις και επαγγελματικές επιτυχίες, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί μία από τις πιο συναρπαστικές pop παρουσίες της νέας γενιάς. Το νέο τραγούδι λειτουργεί ως ο προάγγελος του πολυαναμενόμενου δεύτερου album της, «A*Pop», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου.

Το επίσημο music video του «Is It Love» σκηνοθέτησε η Aerin Moreno, ενώ η ίδια η Tyla συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της κεντρικής ιδέας του βίντεο. Η οπτική προσέγγιση ακολουθεί τη μοντέρνα αισθητική που έχει καθιερώσει η τραγουδίστρια, συνδυάζοντας εντυπωσιακές εικόνες, χορογραφίες και έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Μέσα από το video αναδεικνύεται η αυτοπεποίθηση και η καλλιτεχνική ωριμότητα της Tyla, στοιχεία που φαίνεται πως θα αποτελέσουν βασικούς άξονες και του νέου της δισκογραφικού έργου.

Το «Is It Love» είχε ήδη προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό πριν ακόμη κυκλοφορήσει, καθώς η τραγουδίστρια μοιράστηκε αποσπάσματα του τραγουδιού στα κοινωνικά δίκτυα. Οι θαυμαστές της, γνωστοί ως Tygers, ανταποκρίθηκαν άμεσα, δημιουργώντας έντονη προσμονή γύρω από τη νέα κυκλοφορία. Η σύνθεση κινείται σε γνώριμα αλλά ταυτόχρονα εξελιγμένα μουσικά μονοπάτια, συνδυάζοντας pop στοιχεία με αφρικανικούς ρυθμούς και σύγχρονες R&B επιρροές. Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που διατηρεί τον χορευτικό χαρακτήρα που αγαπά το κοινό της, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια πιο ώριμη και εκλεπτυσμένη εκδοχή της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Η κυκλοφορία του «Is It Love» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προώθησης του νέου album «A*Pop», ενός έργου που η ίδια η Tyla έχει περιγράψει ως πιο παιχνιδιάρικο, πιο τολμηρό και πιο αντιπροσωπευτικό της προσωπικότητάς της. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του ομώνυμου ντεμπούτου album της, η καλλιτέχνιδα επιδιώκει να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα μουσικά της όρια. Παρότι πολλοί την ταυτίζουν με τον χαρακτηριστικό ήχο που συνδυάζει pop, R&B και amapiano, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι το νέο της έργο θα παρουσιάσει διαφορετικές πτυχές της δημιουργικότητάς της.

Η αισθητική και η φιλοσοφία του «A*Pop» αποτυπώνονται και στο προωθητικό υλικό του δίσκου, όπου λέξεις όπως «dance», «African», «confident», «global» και «fun» περιγράφουν το περιεχόμενό του. Όλα δείχνουν ότι η Tyla επιθυμεί να δημιουργήσει έναν δίσκο που θα συνδυάζει την αφρικανική μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη διεθνή pop κουλτούρα, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό χαρακτήρα που την έκανε να ξεχωρίσει.

Η συζήτηση γύρω από το νέο τραγούδι έχει ήδη ξεκινήσει, με πολλούς να αναρωτιούνται αν το «Is It Love» μπορεί να εξελιχθεί στην επόμενη τεράστια επιτυχία της καριέρας της. Η σύγκριση με το παγκόσμιο φαινόμενο «Water» είναι αναπόφευκτη, καθώς το τραγούδι αυτό ήταν που εκτόξευσε την καριέρα της σε διεθνές επίπεδο και της χάρισε παγκόσμια αναγνώριση. Παρόλα αυτά, το νέο single δείχνει να διαθέτει τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά και να ακολουθεί μια διαφορετική δημιουργική κατεύθυνση.

Η κυκλοφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο για την Tyla. Πρόσφατα εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης του FIFA World Cup στο Μεξικό, μοιράστηκε τη σκηνή με τον Future στο Λος Άντζελες και συμμετείχε σε συναυλίες της αμερικανικής περιοδείας «Las Mujeres Ya No Lloran» της Shakira. Παράλληλα, ετοιμάζεται να εμφανιστεί ως special guest στο Shimza&Co του Shimza στην Ίμπιζα, ενώ οι θαυμαστές της περιμένουν με ανυπομονησία και το remix του βραβευμένου τραγουδιού της «Changa», το οποίο έχει ήδη προαναγγελθεί.

Με το «Is It Love» και το εντυπωσιακό νέο music video του, η Tyla επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές και επιτυχημένες φάσεις της καριέρας της. Το τραγούδι λειτουργεί ως ιδανική εισαγωγή για το επερχόμενο album «A*Pop», ενώ παράλληλα ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στη διεθνή μουσική σκηνή, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της προδιαγράφεται εξαιρετικά λαμπρό.

Tyla – IS IT LOVE

Τίτλος τραγουδιού“IS IT LOVE

Καλλιτέχνης: Tyla

Μουσική / Στίχοι: Richard Isong, Cole Ostrin, Tyla Seethal, Douglas Ford, Bibi Bourelly

Σκηνοθεσία: Aerin Moreno

Εταιρεία: FAX Records/Epic Records/Sony Music Entertainment

Από το LP: “A*POP”

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 18 Ιουνίου 2026

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