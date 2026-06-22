Η Klavdia, η πολυτάλαντη ερμηνεύτρια με τη σαγηνευτική φωνή που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, συνεργάζεται με τους επιτυχημένους Ιταλούς παραγωγούς TR3NACRIA, στο «Say My Name (The Riddle)».

Η Klavdia, η πολυτάλαντη ερμηνεύτρια με τη χαρακτηριστική, σαγηνευτική φωνή που έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, συνεργάζεται με τους επιτυχημένους Ιταλούς παραγωγούς, TR3NACRIA, στο “Say My Name (The Riddle)” – μια σύγχρονη και δυναμική επανερμηνεία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα hooks της παγκόσμιας dance σκηνής – που κυκλοφορεί από την Panik Records και την Arcade Music.

Το “The Riddle”, την προώθηση του οποίου στο εξωτερικό έχει αναλάβει η Sony Music, γράφτηκε αρχικά από τον Nik Kershaw το 1984 και έφτασε στο Νο.3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο club anthem μέσα από τη θρυλική εκδοχή του Gigi D’ Agostino στα τέλη των 90s, παραμένοντας μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά tracks της Eurodance εποχής.

Οι TR3NACRIA κινούνται σταθερά στο σημείο όπου το club credibility συναντά το crossover appeal, φέρνοντας στο σήμερα εμβληματικά tracks, συναρπάζοντας το σημερινό dance κοινό.

Το “Say My Name (The Riddle)” έρχεται ως ένα crossover release που βασίζεται σε άμεσα αναγνωρίσιμο topline και έντονη νοσταλγική διάθεση, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τάση της Gen Z να ανακαλύπτει dance classics των 90s και 2000s.

Art-Cover:

Σχετικά με την κυκλοφορία, οι TR3NACRIA αναφέρουν: