Η Klavdia, η πολυτάλαντη ερμηνεύτρια με τη σαγηνευτική φωνή που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, συνεργάζεται με τους επιτυχημένους Ιταλούς παραγωγούς TR3NACRIA, στο «Say My Name (The Riddle)».

Όταν γεννήθηκε το κομμάτι νιώσαμε κάτι μαγικό και η Klavdia ήταν η σωστή φωνή για να του δώσει το συναίσθημα και την ενέργεια που ψάχναμε.»
Παράλληλα, η Klavdia αναφέρει:
“Πάντα χαίρομαι όταν έρχονται στο προσκήνιο δημιουργικές συνεργασίες με καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο. Είναι μοναδικό το πώς η μουσική μπορεί να ενώνει κουλτούρες και ανθρώπους. Αυτές οι στιγμές δημιουργίας είναι που κάνουν κάθε συνεργασία πραγματικά ξεχωριστή.»
Το «Say My Name (The Riddle)» έρχεται να επισφραγίσει τα διεθνή δισκογραφικά βήματα της Klavdia, της Arcade Music και της Panik Records, με τη δίγλωσση εκδοχή του “Lonely Heart” μαζί με τον Ινδό superstar και νικητή X Factor Ινδίας, Salman Ali, αλλά και τη συνεργασία με τη Jerry Heil στο “CATHARTICUS (Greek version)”, ενώ παράλληλα, αποτελεί και την επιβεβαίωση της δυναμικής πορείας των TR3NACRIA σε όλη την Ευρώπη, από το “La Foule”, που σημείωσε δυναμική ραδιοφωνική παρουσία στη Γαλλία και ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια streams, μέχρι το “Hit my heart”, που έφτασε τα 5 εκατομμύρια streams, καθώς και των επιτυχιών τους στο Beatport.
TR3NACRIA x Klavdia – Say My Name (The Riddle)
Τίτλος τραγουδιού: “Say My Name (The Riddle)”
Καλλιτέχνης: TR3NACRIA x Klavdia
Μουσική/Στίχοι: Nicholas David Kershaw, Stefano Bosco, Nicola Fasano, Gaspare Migliore, Giuseppe Migliore
A’ Εκτέλεση: Nik Kershaw (1984)
Εταιρεία: Arcade Music / Panik Records
Από το LP: Single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 19 Ιουνίου 2026