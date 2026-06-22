  • STAR FM 88.8
  • 2661081888
  • info@star888.gr
Facebook Instagram Youtube X-twitter
MENU

LISTEN NOW

Η Klavdia, η πολυτάλαντη ερμηνεύτρια με τη σαγηνευτική φωνή που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, συνεργάζεται με τους επιτυχημένους Ιταλούς παραγωγούς TR3NACRIA, στο «Say My Name (The Riddle)».

Η Klavdia, η πολυτάλαντη ερμηνεύτρια με τη χαρακτηριστική, σαγηνευτική φωνή που έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, συνεργάζεται με τους επιτυχημένους Ιταλούς παραγωγούς, TR3NACRIA, στο “Say My Name (The Riddle)” – μια σύγχρονη και δυναμική επανερμηνεία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα hooks της παγκόσμιας dance σκηνής – που κυκλοφορεί από την Panik Records και την Arcade Music.

Το “The Riddle”, την προώθηση του οποίου στο εξωτερικό έχει αναλάβει η Sony Music, γράφτηκε αρχικά από τον Nik Kershaw το 1984 και έφτασε στο Νο.3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο club anthem μέσα από τη θρυλική εκδοχή του Gigi D’ Agostino στα τέλη των 90s, παραμένοντας μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά tracks της Eurodance εποχής.

Οι TR3NACRIA κινούνται σταθερά στο σημείο όπου το club credibility συναντά το crossover appeal, φέρνοντας στο σήμερα εμβληματικά tracks, συναρπάζοντας το σημερινό dance κοινό.

Το “Say My Name (The Riddle)” έρχεται ως ένα crossover release που βασίζεται σε άμεσα αναγνωρίσιμο topline και έντονη νοσταλγική διάθεση, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τάση της Gen Z να ανακαλύπτει dance classics των 90s και 2000s.

Art-Cover:

Η Klavdia, η πολυτάλαντη ερμηνεύτρια με τη σαγηνευτική φωνή που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, συνεργάζεται με τους επιτυχημένους Ιταλούς παραγωγούς TR3NACRIA, στο «Say My Name (The Riddle)».

Σχετικά με την κυκλοφορία, οι TR3NACRIA αναφέρουν:

«Το “The Riddle” ήταν κάτι που θέλαμε εδώ και καιρό να κάνουμε, το να γράψουμε ένα καινούριο τραγούδι πάνω του ήταν όνειρό μας.

Όταν γεννήθηκε το κομμάτι νιώσαμε κάτι μαγικό και η Klavdia ήταν η σωστή φωνή για να του δώσει το συναίσθημα και την ενέργεια που ψάχναμε.»

Παράλληλα, η Klavdia αναφέρει:

“Πάντα χαίρομαι όταν έρχονται στο προσκήνιο δημιουργικές συνεργασίες με καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο. Είναι μοναδικό το πώς η μουσική μπορεί να ενώνει κουλτούρες και ανθρώπους. Αυτές οι στιγμές δημιουργίας είναι που κάνουν κάθε συνεργασία πραγματικά ξεχωριστή.»

Το «Say My Name (The Riddle)» έρχεται να επισφραγίσει τα διεθνή δισκογραφικά βήματα της Klavdia, της Arcade Music και της Panik Records, με τη δίγλωσση εκδοχή του “Lonely Heart” μαζί με τον Ινδό superstar και νικητή X Factor Ινδίας, Salman Ali, αλλά και τη συνεργασία με τη Jerry Heil στο “CATHARTICUS (Greek version)”, ενώ παράλληλα, αποτελεί και την επιβεβαίωση της δυναμικής πορείας των TR3NACRIA σε όλη την Ευρώπη, από το “La Foule”, που σημείωσε δυναμική ραδιοφωνική παρουσία στη Γαλλία και ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια streams, μέχρι το “Hit my heart”, που έφτασε τα 5 εκατομμύρια streams, καθώς και των επιτυχιών τους στο Beatport.

TR3NACRIA x Klavdia – Say My Name (The Riddle)

Τίτλος τραγουδιού“Say My Name (The Riddle)

Καλλιτέχνης: TR3NACRIA x Klavdia

Μουσική/Στίχοι: Nicholas David Kershaw, Stefano Bosco, Nicola Fasano, Gaspare Migliore, Giuseppe Migliore

A’ Εκτέλεση: Nik Kershaw (1984)

Εταιρεία: Arcade Music / Panik Records

Από το LP: Single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 19 Ιουνίου 2026

RELATED POSTS
MUSIC NEWS
Οι Martin Garrix και Ed Sheeran παρουσιάζουν το ατμοσφαιρικό video του ακουστικού «Repeat It», γυρισμένο στο Σαντιάγο της Χιλής.

Οι Martin Garrix και Ed Sheeran συνεχίζουν να εκπλήσσουν το κοινό με νέες εκδοχές της πολυαναμενόμενης συνεργασίας τους, παρουσιάζοντας τώρα την ακουστική εκδοχή του single «Repeat It». Παράλληλα με την κυκλοφορία

Περισσότερα»
HENRY G 23 Ιουνίου 2026
MUSIC NEWS
Ο Ne-Yo συνεχίζει να αποκαλύπτει το country πρόσωπό του, παρουσιάζοντας το νέο single “Thinking What I’m Thinking” από το επερχόμενο άλμπουμ του.

Ο πολυβραβευμένος με Grammy τραγουδιστής και δημιουργός Ne-Yo συνεχίζει την πορεία του προς τη νέα του μουσική εποχή, δίνοντας στη δημοσιότητα ακόμη ένα δείγμα από το επερχόμενο

Περισσότερα»
HENRY G 23 Ιουνίου 2026
MUSIC NEWS
Η Tyla παρουσιάζει το νέο single «Is It Love» και ανοίγει τον δρόμο για το επερχόμενο album «A*Pop».

Η Tyla συνεχίζει την εντυπωσιακή ανοδική της πορεία στη διεθνή μουσική σκηνή, παρουσιάζοντας το νέο της single «Is It Love», το οποίο συνοδεύεται από ένα ολοκαίνουργιο music video. Η

Περισσότερα»
HENRY G 22 Ιουνίου 2026
HOME PAGE
STAR PRODUCERS
BROADCASTS
STAR NEWS
STAR PROGRAM
TOP 40
ABOUT STAR
CONTACT