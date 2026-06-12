Οι Backstreet Boys επιστρέφουν με το νέο τραγούδι “Bottle Up”, συμμετέχοντας στο soundtrack της ταινίας “PAW Patrol: The Dino Movie”.

Οι Backstreet Boys προσθέτουν το όνομά τους στο soundtrack της νέας κινηματογραφικής περιπέτειας των αγαπημένων ηρώων του “PAW Patrol”, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο τραγούδι “Bottle Up”. Το κομμάτι θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου και ακούγεται ήδη στο νέο trailer της ταινίας “PAW Patrol: The Dino Movie”, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Αυγούστου.
Η νέα παραγωγή των Paramount Pictures και Spin Master Entertainment αποτελεί την τρίτη κινηματογραφική έξοδο των δημοφιλών σκύλων διάσωσης και υπόσχεται μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και προϊστορικά πλάσματα. Σύμφωνα με την υπόθεση της ταινίας, τα μέλη της PAW Patrol παρασύρονται από μια μυστηριώδη καταιγίδα και καταλήγουν σε ένα ανεξερεύνητο τροπικό νησί, όπου ανακαλύπτουν έναν χαμένο κόσμο γεμάτο δεινόσαυρους.
Εκεί γνωρίζουν τον Rex, έναν σκύλο που έχει εγκλωβιστεί στο νησί για χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ειδικό σε οτιδήποτε σχετίζεται με τους δεινόσαυρους. Ωστόσο, η ισορροπία του νησιού απειλείται όταν ο διαχρονικός αντίπαλος της ομάδας, ο Mayor Humdinger, ξεκινά εξορυκτικές δραστηριότητες με στόχο την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της περιοχής. Οι ενέργειές του προκαλούν την έκρηξη ενός ανενεργού ηφαιστείου, οδηγώντας τους ήρωες σε μια σειρά από θεαματικές αποστολές διάσωσης.
Το “Bottle Up” των Backstreet Boys συνοδεύει το νέο trailer και σηματοδοτεί μια ξεχωριστή συνεργασία ανάμεσα σε ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της ποπ μουσικής των τελευταίων δεκαετιών και ένα από τα μεγαλύτερα παιδικά franchises παγκοσμίως. Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγούδι, η παρουσία του στο προωθητικό υλικό της ταινίας προσθέτει μια νοσταλγική πινελιά για τους γονείς που μεγάλωσαν με τις επιτυχίες του συγκροτήματος τη δεκαετία του 1990.
Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Cal Brunker, ο οποίος επιστρέφει στο franchise και συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Bob Barlen. Η παραγωγή βασίζεται στη δημοφιλή προσχολική animated σειρά που δημιούργησε ο Keith Chapman και διαθέτει ένα εντυπωσιακό φωνητικό cast, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Mckenna Grace, Terry Crews, Jennifer Hudson, Jameela Jamil, Bill Nye, Paris Hilton και Snoop Dogg.
Με το “Bottle Up” να προετοιμάζει το έδαφος για την κυκλοφορία της ταινίας, οι Backstreet Boys προσθέτουν ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρόχρονη πορεία τους, συνδέοντας τη μουσική τους με μια νέα γενιά θεατών μέσα από μια οικογενειακή περιπέτεια γεμάτη δεινόσαυρους, δράση και αισιοδοξία.
Backstreet Boys – Bottle Up (from “PAW Patrol: The Dino Movie” OST)
Τίτλος τραγουδιού: “Bottle Up”
Καλλιτέχνης: Backstreet Boys
Μουσική/Στίχοι: N/A
Εταιρεία: Spin Master Ltd, Republic Records
Από το OST: “PAW Patrol: The Dino Movie”
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 12 Ιουνίου 2026