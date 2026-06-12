Οι Backstreet Boys επιστρέφουν με το νέο τραγούδι “Bottle Up”, συμμετέχοντας στο soundtrack της ταινίας “PAW Patrol: The Dino Movie”.

Οι Backstreet Boys προσθέτουν το όνομά τους στο soundtrack της νέας κινηματογραφικής περιπέτειας των αγαπημένων ηρώων του “PAW Patrol”, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο τραγούδι “Bottle Up”. Το κομμάτι θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου και ακούγεται ήδη στο νέο trailer της ταινίας “PAW Patrol: The Dino Movie”, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Αυγούστου.

Η νέα παραγωγή των Paramount Pictures και Spin Master Entertainment αποτελεί την τρίτη κινηματογραφική έξοδο των δημοφιλών σκύλων διάσωσης και υπόσχεται μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και προϊστορικά πλάσματα. Σύμφωνα με την υπόθεση της ταινίας, τα μέλη της PAW Patrol παρασύρονται από μια μυστηριώδη καταιγίδα και καταλήγουν σε ένα ανεξερεύνητο τροπικό νησί, όπου ανακαλύπτουν έναν χαμένο κόσμο γεμάτο δεινόσαυρους.

Εκεί γνωρίζουν τον Rex, έναν σκύλο που έχει εγκλωβιστεί στο νησί για χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ειδικό σε οτιδήποτε σχετίζεται με τους δεινόσαυρους. Ωστόσο, η ισορροπία του νησιού απειλείται όταν ο διαχρονικός αντίπαλος της ομάδας, ο Mayor Humdinger, ξεκινά εξορυκτικές δραστηριότητες με στόχο την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της περιοχής. Οι ενέργειές του προκαλούν την έκρηξη ενός ανενεργού ηφαιστείου, οδηγώντας τους ήρωες σε μια σειρά από θεαματικές αποστολές διάσωσης.