H Μαντόνα προκάλεσε ξανά με τις ερωτικές σκηνές στο νέο της βίντεοκλιπ

Πιστή στον μύθο που έχει δημιουργήσει ως μια από τις προκλητικότερες τραγουδίστριες στην ιστορία της μουσικής εμφανίστηκε η Μαντόνα στο βίντεοκλιπ για το νέο της άλμπουμ Confessions II.

Ο ερωτισμός είναι διάχυτος στα 13 λεπτά διάρκειας του βίντεο στο οποίο συμπρωταγωνιστεί, μεταξύ άλλων, το σούπερ μόντελ Κέιτ Μος.

Ωστόσο τα πράγματα κορυφώνονται περίπου στη μέση του βίντεο όταν η 67χρονη «βασίλισσα» της ποπ μπαίνει με έναν άνδρα στην τουαλέτα ενός κλαμπ για ένα καυτό τετ α τετ

Η Μαντόνα αρχικά γονατίζει μπροστά στον άνδρα ο οποίος στη συνέχεια την αρπάζει από τα οπίσθια και την βάζει πάνω του ενώ μια γυναίκα παρακολουθεί από τη διπλανή τουαλέτα με ανοιχτό το στόμα από όσα βλέπει.

Στο βίντεο στο οποίο ακούγονται έξι από τα πρώτα νέα τραγούδια του άλμπουμ Confessions II, κάνουν πέρασμα μια σειρά από διάσημοι φίλοι της Μαντόνα: Η Κέιτ Μος, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, η Τζούλια Γκάρνερ η οποία πρόκειται να υποδυθεί την διάσημη τραγουδίστρια στην επερχόμενη κινηματογραφική βιογραφία της.