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Η Ariana Grande επιστρέφει δυναμικά με το νέο της κεφάλαιο “Petal” και το single “Hate That I Made You Love Me”

Η Ariana Grande ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο με την έναρξη της περιόδου που η ίδια ονομάζει “Petal”, παρουσιάζοντας το πρώτο δείγμα αυτής της δουλειάς με το τραγούδι “Hate That I Made You Love Me”.

Το κομμάτι κινείται σε μεσαίο ρυθμό και ακολουθεί θεματικά τη λογική ενός χωρισμού. Η ερμηνεία της είναι χαμηλών τόνων και πιο εσωστρεφής, ενώ η μουσική συνοδεία εξελίσσεται αργά και με μια διακριτική, σχεδόν υπνωτική ροή.

Η Ariana Grande ετοιμάζει παράλληλα την κυκλοφορία του όγδοου στούντιο άλμπουμ της με τίτλο “Petal”, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου μέσω της Republic Records. Στην παραγωγή και τη συγγραφή συμμετέχει η ίδια μαζί με τον Ilya Salmanzadeh, έναν δημιουργό με τον οποίο έχει συνεργαστεί ήδη από την εποχή του άλμπουμ “Dangerous Woman” το 2016. Ο ίδιος έχει επίσης δουλέψει με καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, ο Sam Smith και η Beyoncé.

Όταν ανακοίνωσε το άλμπουμ στα τέλη Απριλίου, η Ariana Grande το περιέγραψε ως ένα έργο γεμάτο ζωντάνια, που μοιάζει να ανθίζει μέσα από δύσκολες και σκληρές συνθήκες. Λίγο αργότερα παρουσίασε και το τραγούδι “Hate That I Made You Love Me”, τονίζοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα της δημιουργικά έργα.

Στην παραγωγή του συγκεκριμένου κομματιού συμμετείχαν επίσης ο Max Martin, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο άλμπουμ “Eternal Sunshine” του 2024.

Η Ariana Grande επιστρέφει δυναμικά με το νέο της κεφάλαιο “Petal” και το single “Hate That I Made You Love Me”

Το  music video του τραγουδιού, στο οποίο εμφανίζεται και ο Justin Long, αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα υπό τη σκηνοθεσία του Christian Breslauer, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο Janusz Kamiński.

Η κυκλοφορία του “Petal” συμπίπτει χρονικά με την επερχόμενη περιοδεία “Eternal Sunshine”, η οποία ξεκινά στις 6 Ιουνίου από το Oakland Arena και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο στο O2 Arena. Παρότι αρχικά η περιοδεία είχε σχεδιαστεί γύρω από το άλμπουμ “Eternal Sunshine” και την επανέκδοσή του “Brighter Days Ahead”, είναι πολύ πιθανό η τραγουδίστρια να ενσωματώσει και νέο υλικό στις εμφανίσεις της.

Η ίδια έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αυτή η περιοδεία ίσως αποτελέσει την τελευταία της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε συνέντευξή της στο podcast “Good Hang” της Amy Poehler, εξήγησε πως τα επόμενα χρόνια της ζωής και της καριέρας της θα είναι διαφορετικά από όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα. Παρότι δεν θέλησε να δώσει οριστικές απαντήσεις, δήλωσε ενθουσιασμένη για αυτή τη μικρής διάρκειας περιοδεία, την οποία σκοπεύει να ζήσει στο έπακρο, αντιμετωπίζοντάς την σαν μια τελευταία μεγάλη στιγμή πριν από μια μακρά παύση.

Ariana Grande – hate that i made you love me

Τίτλος τραγουδιού“hate that i made you love me

Καλλιτέχνης: Ariana Grande

Μουσική/Στίχοι: Ariana Grande, ILYA, Max Martin

Εταιρεία: Universal  Music Group/BabyDoll Music/Republic Records

Από το LP: “Petal”

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 29 Μαΐου 2026

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