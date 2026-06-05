Η Ariana Grande επιστρέφει δυναμικά με το νέο της κεφάλαιο “Petal” και το single “Hate That I Made You Love Me”

Η Ariana Grande ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο με την έναρξη της περιόδου που η ίδια ονομάζει “Petal”, παρουσιάζοντας το πρώτο δείγμα αυτής της δουλειάς με το τραγούδι “Hate That I Made You Love Me”.

Το κομμάτι κινείται σε μεσαίο ρυθμό και ακολουθεί θεματικά τη λογική ενός χωρισμού. Η ερμηνεία της είναι χαμηλών τόνων και πιο εσωστρεφής, ενώ η μουσική συνοδεία εξελίσσεται αργά και με μια διακριτική, σχεδόν υπνωτική ροή.

Η Ariana Grande ετοιμάζει παράλληλα την κυκλοφορία του όγδοου στούντιο άλμπουμ της με τίτλο “Petal”, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου μέσω της Republic Records. Στην παραγωγή και τη συγγραφή συμμετέχει η ίδια μαζί με τον Ilya Salmanzadeh, έναν δημιουργό με τον οποίο έχει συνεργαστεί ήδη από την εποχή του άλμπουμ “Dangerous Woman” το 2016. Ο ίδιος έχει επίσης δουλέψει με καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, ο Sam Smith και η Beyoncé.

Όταν ανακοίνωσε το άλμπουμ στα τέλη Απριλίου, η Ariana Grande το περιέγραψε ως ένα έργο γεμάτο ζωντάνια, που μοιάζει να ανθίζει μέσα από δύσκολες και σκληρές συνθήκες. Λίγο αργότερα παρουσίασε και το τραγούδι “Hate That I Made You Love Me”, τονίζοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα της δημιουργικά έργα.

Στην παραγωγή του συγκεκριμένου κομματιού συμμετείχαν επίσης ο Max Martin, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο άλμπουμ “Eternal Sunshine” του 2024.