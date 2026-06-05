Η Ariana Grande επιστρέφει δυναμικά με το νέο της κεφάλαιο “Petal” και το single “Hate That I Made You Love Me”

Το music video του τραγουδιού, στο οποίο εμφανίζεται και ο Justin Long, αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα υπό τη σκηνοθεσία του Christian Breslauer, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο Janusz Kamiński.
Η κυκλοφορία του “Petal” συμπίπτει χρονικά με την επερχόμενη περιοδεία “Eternal Sunshine”, η οποία ξεκινά στις 6 Ιουνίου από το Oakland Arena και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο στο O2 Arena. Παρότι αρχικά η περιοδεία είχε σχεδιαστεί γύρω από το άλμπουμ “Eternal Sunshine” και την επανέκδοσή του “Brighter Days Ahead”, είναι πολύ πιθανό η τραγουδίστρια να ενσωματώσει και νέο υλικό στις εμφανίσεις της.
Η ίδια έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αυτή η περιοδεία ίσως αποτελέσει την τελευταία της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε συνέντευξή της στο podcast “Good Hang” της Amy Poehler, εξήγησε πως τα επόμενα χρόνια της ζωής και της καριέρας της θα είναι διαφορετικά από όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα. Παρότι δεν θέλησε να δώσει οριστικές απαντήσεις, δήλωσε ενθουσιασμένη για αυτή τη μικρής διάρκειας περιοδεία, την οποία σκοπεύει να ζήσει στο έπακρο, αντιμετωπίζοντάς την σαν μια τελευταία μεγάλη στιγμή πριν από μια μακρά παύση.
Ariana Grande – hate that i made you love me
Τίτλος τραγουδιού: “hate that i made you love me”
Καλλιτέχνης: Ariana Grande
Μουσική/Στίχοι: Ariana Grande, ILYA, Max Martin
Εταιρεία: Universal Music Group/BabyDoll Music/Republic Records
Από το LP: “Petal”
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 29 Μαΐου 2026