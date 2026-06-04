Shakira & Burna Boy παρουσιάζουν το παγκόσμιο anthem «Dai Dai» του FIFA World Cup 2026

Η Shakira επιστρέφει δυναμικά στα ποδοσφαιρικά anthems και ενώνει τις δυνάμεις της με τον Burna Boy στο «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026 στη Βόρεια Αμερική. Το track συνδυάζει latin pop, afrobeat και stadium vibes, δημιουργώντας έναν παγκόσμιο ύμνο γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και ποδοσφαιρικό παλμό.

Το «Dai Dai» κυκλοφόρησε μέσω της Sony Music Latin στις 15 Μαϊου 2026 και συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video με κινηματογραφική αισθητική, χορογραφίες και εμφανίσεις μεγάλων ποδοσφαιρικών αστέρων, ενώ ο Lionel Messi κάνει και cameo εμφάνιση.

Το τραγούδι αποτελεί μέρος του επίσημου soundtrack του Mundial 2026 και στηρίζει το FIFA Global Citizen Education Fund, με μέρος των εσόδων να διατίθεται για εκπαιδευτικά προγράμματα παιδιών σε όλο τον κόσμο.

Το «Dai Dai» γράφτηκε από τους Shakira και Burna Boy μαζί με τους Benny Adam, Jon Bellion, Ed Sheeran και Alexander Castillo, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή του τραγουδιού μαζί με τη Shakira.

Το music video του «Dai Dai», σε σκηνοθεσία της Hannah Lux Davis, γυρίστηκε στο Miami και κυκλοφόρησε στις 23 Μαΐου 2026 μέσα από το επίσημο κανάλι των καλλιτεχνών στο YouTube. Το video ξεκινά με cameo εμφανίσεις των Lionel Messi, Kylian Mbappé και Erling Haaland, δίνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χαρακτήρα του τραγουδιού.

Παράλληλα, το clip περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή animated σκηνή με τη Shakira να δεσπόζει πάνω από το εμβληματικό Angel of Independence στην Πόλη του Μεξικού, σε μια κινηματογραφική εικόνα που αποτυπώνει τη διεθνή ενέργεια και το spectacle του FIFA World Cup 2026.

Το τραγούδι είναι γραμμένο σε πέντε διαφορετικές γλώσσες αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά και ιαπωνικά ενισχύοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα του ως anthem του FIFA World Cup 2026. Ο τίτλος «Dai Dai» προέρχεται από ιταλική slang έκφραση και σημαίνει «πάμε», «άντε» ή «δώσε τα όλα», λειτουργώντας ως προτροπή γεμάτη ενέργεια και πάθος απόλυτα συνδεδεμένη με το πνεύμα του ποδοσφαίρου και της διοργάνωσης.

Στις 14 Μαΐου 2026, ανακοινώθηκε πως η Shakira, η Madonna και το BTS θα είναι οι headliners του πρώτου halftime show στην ιστορία του τελικού του FIFA World Cup 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2026 στο MetLife Stadium.

Το «Dai Dai» αποτελεί το τέταρτο επίσημο τραγούδι Μουντιάλ που ερμηνεύει η Shakira, μετά τα εμβληματικά «Hips Don’t Lie / Bamboo» (2006), «Waka Waka (This Time for Africa)» (2010) και «Dare (La La La)» για το Mundial της Βραζιλίας το 2014