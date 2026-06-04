Νέο Live Album | Dua Lipa – Live from Mexico

Η ηχογράφηση και η κινηματογράφηση πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών sold out εμφανίσεων της Dua Lipa στο Estadio GNP Seguros της Πόλης του Μεξικού, τον Δεκέμβριο του 2025. Τη σκηνοθεσία του concert film ανέλαβε ο Paul Dugdale, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με την pop star στο τηλεοπτικό special “An Evening with Dua Lipa” το 2024. Η concert film εκδοχή του “Live From Mexico” έκανε πρεμιέρα στο YouTube στις 21 Μαΐου 2026, ενώ μία ημέρα αργότερα το live album έγινε διαθέσιμο σε όλες τις streaming πλατφόρμες.

Το νέο live release περιλαμβάνει συνολικά 21 τραγούδια, συγκεντρώνοντας τόσο υλικό από το “Radical Optimism” όσο και μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της Dua Lipa. Ανάμεσα στα tracks που ξεχωρίζουν βρίσκονται τα “Levitating”, “Physical”, “New Rules”, “Don’t Start Now”, “Houdini”, “Electricity”, “One Kiss” και “Illusion”, σε εκτελέσεις που αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα και τον παλμό των ζωντανών εμφανίσεων της περιοδείας.

Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του live album είναι αναμφίβολα η ερμηνεία του “Oye Mi Amor”, όπου η Dua Lipa μοιράζεται τη σκηνή με τον Fher Olvera από τους Maná. Η συγκεκριμένη συνεργασία έδωσε μια ξεχωριστή τοπική ταυτότητα στις εμφανίσεις της στο Μεξικό και αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές των συναυλιών στο Estadio GNP Seguros.

Μέσα από αναρτήσεις της στα social media, η Dua Lipa χαρακτήρισε το project ως το κλείσιμο μιας πολύ σημαντικής περιόδου της ζωής και της καριέρας της. Όπως ανέφερε, το “Live From Mexico” συμπυκνώνει δύο ολόκληρα χρόνια γεμάτα ευφορία, ένταση, συγκίνηση, αφοσίωση και «ριζική αισιοδοξία», θέλοντας να διατηρήσει ζωντανές όλες τις στιγμές που μοιράστηκε με το κοινό κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Παράλληλα με τις ψηφιακές κυκλοφορίες, οι fans έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το “Live From Mexico” και σε φυσικές μορφές, τόσο σε CD όσο και σε βινύλιο, ως συλλεκτικό αναμνηστικό από μία από τις μεγαλύτερες περιοδείες της σύγχρονης pop σκηνής.

Η περιοδεία “Radical Optimism Tour” πραγματοποιήθηκε προς υποστήριξη του album “Radical Optimism” του 2024, το οποίο είχε φτάσει μέχρι το No. 2 του Billboard 200, συγκεντρώνοντας 83.000 album equivalent units σύμφωνα με τη Luminate. Η επιτυχία της περιοδείας αποδείχθηκε τεράστια και σε εμπορικό επίπεδο, καθώς σύμφωνα με το Billboard Boxscore η Dua Lipa ξεπέρασε τα 141 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια να έχουν πωληθεί σε 59 συναυλίες παγκοσμίως.

Με το “Dua Lipa: Live From Mexico”, η τραγουδίστρια διατηρεί ζωντανή την πιο επιτυχημένη έως τώρα περίοδο της καριέρας της, μετατρέποντας μία από τις σημαντικότερες στάσεις της περιοδείας της σε μια ολοκληρωμένη μουσική και οπτική εμπειρία που αποτυπώνει το μέγεθος και τη δυναμική της σημερινής pop παρουσίας της.