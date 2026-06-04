Νέο Live Album | Dua Lipa – Live from Mexico

Η Dua Lipa ολοκληρώνει με εντυπωσιακό τρόπο την εποχή του “Radical Optimism”, χαρίζοντας στους fans ένα νέο live project που αποτυπώνει τη δυναμική και τη μαζικότητα της πρόσφατης παγκόσμιας περιοδείας της. Η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το live album “Live From Mexico”, αλλά και τη συνοδευτική concert film εκδοχή του, μεταφέροντας την ενέργεια των εμφανίσεών της στο Μεξικό σε κοινό ολόκληρου του κόσμου.
Art Cover:
Playlist
- Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22 Μαΐου 2026
- Ηχογράφηση/Μαγνητοσκόπηση: 5 Δεκεμβρίου 2025, Στάδιο GNP Seguros, Πόλη του Μεξικού
- Εταιρεία: Warner Music UK Limited/Radical22 Limited
- Μορφή: 2 CD, 2 LP, Digital Release
- Σκηνοθεσία: Paul Dugdale