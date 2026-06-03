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Οι Carlos Santana και Becky G ενώνουν μουσικά τις δυνάμεις τους για ένα κοινωνικό μήνυμα με το “Mi Gran Amor”.

Ο θρυλικός κιθαρίστας Carlos Santana και η Becky G ενώνουν τις δυνάμεις τους στο τραγούδι “Mi Gran Amor”, δημιουργώντας ένα έργο που αναδεικνύει μια βαθιά κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν πολλές λατινοαμερικανικές οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κομμάτι, που κυκλοφορεί με έντονο συναισθηματικό φορτίο, εστιάζει στον φόβο, τη θλίψη και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι πολιτικές μετανάστευσης και οι χωρισμοί οικογενειών. Τη σύνθεση και την παραγωγή υπογράφει ο Edgar Barrera, ο οποίος συνδυάζει έναν δυναμικό αφηγηματικό πυρήνα με την εκφραστική κιθάρα του Carlos Santana και τη συναισθηματική ερμηνεία της Becky G.

Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών με κοινή πολιτισμική ταυτότητα, ενώ παράλληλα αποτελεί το τρίτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ του Carlos Santana, μετά τα τραγούδια “Me Retiro” με τους Grupo Frontera και “Velas” με τον Carín León.

Ο ίδιος ο Carlos Santana βλέπει το “Mi Gran Amor” ως μια ευκαιρία να εκφράσει μέσα από τη μουσική του κάτι που ξεπερνά τα λόγια, επιδιώκοντας η κιθάρα και οι μελωδίες του να μεταφέρουν ένα αίσθημα ενότητας και ανθρώπινης σύνδεσης. Η φιλοσοφία αυτή διαπερνά ολόκληρο το τραγούδι, το οποίο παρουσιάζει το ζήτημα της μετανάστευσης όχι ως πολιτική έννοια αλλά ως μια καθημερινή εμπειρία που επηρεάζει βαθιά τις ζωές των ανθρώπων.

Στην ερμηνεία της, η Becky G αποδίδει με ευαισθησία την απώλεια και τον πόνο που προκαλεί ο χωρισμός, χρησιμοποιώντας μια αφήγηση που δίνει φωνή σε όσους δεν μπορούν να εκφραστούν.

Η ίδια αναγνωρίζει ότι δεν έχει βιώσει προσωπικά αυτές τις συνθήκες, όμως προσεγγίζει το τραγούδι με σεβασμό, επιλέγοντας να λειτουργήσει ως μέσο έκφρασης για άλλους ανθρώπους.

Από την πλευρά του, ο Edgar Barrera εμπνεύστηκε τη δημιουργία του τραγουδιού από μια προσωπική εμπειρία, όταν έμαθε ότι ένας φίλος του συνελήφθη από τις αρχές μετανάστευσης. Μέσα από αυτή την αφετηρία, στόχος του ήταν να δημιουργήσει ένα έργο με ουσιαστικό μήνυμα, ικανό να στηρίξει και να εκπροσωπήσει όσους δεν έχουν φωνή.

Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά και πρακτική διάσταση, καθώς ο Edgar Barrera σκοπεύει να διαθέσει τα έσοδα που θα λάβει από το “Mi Gran Amor” σε οικογένειες που έχουν πληγεί από τέτοιες καταστάσεις, ενισχύοντας ιδιαίτερα τη νομική τους υποστήριξη.

Ο Carlos Santana συνεχίζει να μεταφέρει αυτό το μήνυμα και στις ζωντανές του εμφανίσεις, μέσα από την περιοδεία “Oneness Tour” με τους The Doobie Brothers, καθώς και στις εμφανίσεις του στο Λας Βέγκας με τη σειρά συναυλιών “An Intimate Evening With Santana: Greatest Hits Live”. Για τον ίδιο, η  μουσική αποτελεί μια δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους πέρα από διαφορές, λειτουργώντας ως μια κοινή γλώσσα που προάγει την αποδοχή και την αλληλεγγύη.

Santana, Becky G – Mi Gran Amor

Τίτλος τραγουδιού“Mi Gran Amor”

Καλλιτέχνης: Santana, Becky G

 Μουσική / Στίχοι: Edgar Barrera, Carlos Santana, Manuel Lorente “Spreadlof”, Luis Miguel Gómez Castaño ‘Casta’, Daniel Rondon, Rebbeca Marie Gomez

Μουσική και ήχος

Εταιρεία: Sony  Music Entertainment US Latin/Starfaith

Από το LP: single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 28 Μαΐου 2026

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