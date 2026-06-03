Οι Carlos Santana και Becky G ενώνουν μουσικά τις δυνάμεις τους για ένα κοινωνικό μήνυμα με το “Mi Gran Amor”.

Η ίδια αναγνωρίζει ότι δεν έχει βιώσει προσωπικά αυτές τις συνθήκες, όμως προσεγγίζει το τραγούδι με σεβασμό, επιλέγοντας να λειτουργήσει ως μέσο έκφρασης για άλλους ανθρώπους.
Από την πλευρά του, ο Edgar Barrera εμπνεύστηκε τη δημιουργία του τραγουδιού από μια προσωπική εμπειρία, όταν έμαθε ότι ένας φίλος του συνελήφθη από τις αρχές μετανάστευσης. Μέσα από αυτή την αφετηρία, στόχος του ήταν να δημιουργήσει ένα έργο με ουσιαστικό μήνυμα, ικανό να στηρίξει και να εκπροσωπήσει όσους δεν έχουν φωνή.
Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά και πρακτική διάσταση, καθώς ο Edgar Barrera σκοπεύει να διαθέσει τα έσοδα που θα λάβει από το “Mi Gran Amor” σε οικογένειες που έχουν πληγεί από τέτοιες καταστάσεις, ενισχύοντας ιδιαίτερα τη νομική τους υποστήριξη.
Ο Carlos Santana συνεχίζει να μεταφέρει αυτό το μήνυμα και στις ζωντανές του εμφανίσεις, μέσα από την περιοδεία “Oneness Tour” με τους The Doobie Brothers, καθώς και στις εμφανίσεις του στο Λας Βέγκας με τη σειρά συναυλιών “An Intimate Evening With Santana: Greatest Hits Live”. Για τον ίδιο, η μουσική αποτελεί μια δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους πέρα από διαφορές, λειτουργώντας ως μια κοινή γλώσσα που προάγει την αποδοχή και την αλληλεγγύη.
Santana, Becky G – Mi Gran Amor
Τίτλος τραγουδιού: “Mi Gran Amor”
Καλλιτέχνης: Santana, Becky G
Μουσική / Στίχοι: Edgar Barrera, Carlos Santana, Manuel Lorente “Spreadlof”, Luis Miguel Gómez Castaño ‘Casta’, Daniel Rondon, Rebbeca Marie Gomez
Εταιρεία: Sony Music Entertainment US Latin/Starfaith
Από το LP: single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 28 Μαΐου 2026