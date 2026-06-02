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Ο MIKA και η Styleto συναντιούνται στο “Coeur Stone”, μια νέα pop συνεργασία με διεθνή προοπτική και ξεχωριστή ταυτότητα

Ο MIKA και η Styleto συναντιούνται μουσικά στο ολοκαίνουργιο τραγούδι “Coeur Stone”, το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα στις 29 Μαΐου 2026 και φέρνει κοντά δύο καλλιτέχνες με διαφορετικές αλλά εξίσου ενδιαφέρουσες διαδρομές στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Το τραγούδι αποτελεί μια νέα δημιουργική πρόταση που συνδυάζει την ξεχωριστή αισθητική του MIKA με τη φρέσκια pop ταυτότητα της Styleto, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο του γαλλικού όσο και του διεθνούς κοινού.

Πίσω από την παραγωγή του “Coeur Stone” βρίσκεται ο ίδιος ο MIKA, ο οποίος συνεργάστηκε με τους Nick Littlemore, Peter Mayes και Marso, ο οποίος ανέλαβε επίσης τα μέρη των synthesizers. Τη σύνθεση και τη συγγραφή του τραγουδιού υπογράφουν οι MIKA και Atillio Troiano, ενώ το lyric video συνοδεύεται από το animation του Eric Gagnon. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μέσω των Michael Penniman, Republic Records και UMG.

Η ηχογράφηση πλαισιώνεται από μια ομάδα έμπειρων μουσικών που συμβάλλουν καθοριστικά στον ήχο του τραγουδιού. Ο Alex Stacey συμμετέχει στα φωνητικά ως τραγουδιστής παρασκηνίου, ο Atillio Troiano ερμηνεύει τα μέρη του κόρνου, ο Tim Van der Kuil αναλαμβάνει την κιθάρα, ο Peter Randall το μπάσο, ο Kyle Poole τα ντραμς και τα κρουστά, ενώ ο Reuben James συμπληρώνει την ενορχήστρωση με synthesizers.

Η Styleto, κατά κόσμον Laure, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες νέες παρουσίες της γαλλικής pop σκηνής. Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Λυών,

ξεκίνησε να γίνεται γνωστή μέσα από το YouTube το 2013, δημοσιεύοντας βίντεο lifestyle που της χάρισαν μια ιδιαίτερα αφοσιωμένη κοινότητα. Σήμερα, το κανάλι της αριθμεί σχεδόν δύο εκατομμύρια συνδρομητές, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο επιδραστικές δημιουργούς περιεχομένου στη Γαλλία. Η  μουσική της πορεία άρχισε να αναπτύσσεται δυναμικά το 2022, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της cover album “Carrousel”, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε πρωτότυπα τραγούδια όπως τα “Se casser” και “Dans la moyenne”. Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής της και τους προσωπικούς, ειλικρινείς στίχους της, κατάφερε να αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη γαλλική pop.

Μουσική και ήχος

Από την άλλη πλευρά, ο MIKA, κατά κόσμον Michael Holbrook Penniman Jr., γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1983 στη Βηρυτό του Λιβάνου. Είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και παραγωγούς της γενιάς του. Η παιδική του ηλικία επηρεάστηκε έντονα από τα γεγονότα του πολέμου στον Λίβανο, καθώς όταν ήταν μόλις ενός έτους η οικογένειά του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα και να μετακομίσει στο Παρίσι. Εκεί ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο και να αναπτύσσει το ενδιαφέρον του για τη μουσική.

Το ταλέντο του εκδηλώθηκε από πολύ νωρίς. Σε ηλικία επτά ετών έγραψε το πρώτο του μουσικό έργο, ένα οργανικό κομμάτι για πιάνο με τίτλο “Angry”. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν ήταν εννέα ετών, η οικογένειά του μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου συνέχισε την εκπαίδευσή του και άρχισε να διαμορφώνει την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Ο MIKA μεγάλωσε μαζί με έναν μικρότερο αδελφό, μία μικρότερη αδελφή και δύο μεγαλύτερες αδελφές. Ιδιαίτερη θέση στην καλλιτεχνική του πορεία κατέχει η αδελφή του Yasmine, η οποία εργάζεται ως εικαστικός με το όνομα DaWack. Η ίδια δημιούργησε τα χαρακτηριστικά cartoon εικαστικά για τα ιδιαίτερα επιτυχημένα albums “Life in Cartoon Motion” και “The Boy Who Knew Too Much”, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μοναδική αισθητική που συνόδευσε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό του όνομα. Το βαφτιστικό του όνομα ήταν αρχικά Mica, όμως η συχνή λανθασμένη προφορά του τον οδήγησε στην απόφαση να αντικαταστήσει το γράμμα «c» με το «k», δημιουργώντας έτσι το πλέον αναγνωρίσιμο όνομα MIKA.

Η συνεργασία του MIKA με τη Styleto στο “Coeur Stone” φέρνει κοντά δύο διαφορετικές γενιές και διαδρομές της γαλλόφωνης pop μουσικής. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ένας καταξιωμένος διεθνής καλλιτέχνης με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και από την άλλη μια δημιουργός που κατάφερε να μετατρέψει την ψηφιακή της απήχηση σε μια ολοένα και πιο επιτυχημένη μουσική πορεία. Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης αποτυπώνεται σε ένα τραγούδι που συνδυάζει σύγχρονες pop αναφορές με τη χαρακτηριστική μελωδική προσέγγιση που έχει κάνει τον MIKA αγαπητό σε εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

MIKA feat. Styleto – Coeur Stone

Τίτλος τραγουδιού“Coeur Stone”

Καλλιτέχνης: MIKA feat. Styleto

Μουσική / Στίχοι: MIKA, Atillio Troiano

Εταιρεία: Michael Penniman/Republic Records/UMG

Από το LP: single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 29 Μαΐου 2026

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