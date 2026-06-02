Ο γάμος της Dua Lipa στο Λονδίνο και το νυφικό look που συζητούν οι fashion experts Η εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις

Η Dua Lipa και ο Callum Turner ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια κομψή και διακριτική τελετή στο Λονδίνο, μακριά από τη δημοσιότητα που συνήθως συνοδεύει τα μεγάλα ονόματα της διεθνούς showbiz.

Το ζευγάρι επέλεξε μια πολιτική τελετή σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τις πρώτες φωτογραφίες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Η 29χρονη τραγουδίστρια τράβηξε τα βλέμματα με μια custom δημιουργία του Daniel Roseberry για τον οίκο Schiaparelli. Αντί για παραδοσιακό νυφικό, επέλεξε ένα λευκό ταγέρ με σακάκι σε αυστηρή γραμμή, ασύμμετρη φούστα, εντυπωσιακό καπέλο του Stephen Jones, λευκά γάντια και κοσμήματα Bvlgari. Πολλοί fashion commentators συνέκριναν την εμφάνισή της με το εμβληματικό bridal look της Bianca Jagger στον γάμο της με τον Mick Jagger το 1971.

Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι εορτασμοί δεν σταματούν εδώ. Το ζευγάρι φέρεται να σχεδιάζει ένα δεύτερο τριήμερο γαμήλιο event στο Παλέρμο της Σικελίας, με καλεσμένους φίλους από τον χώρο της μόδας και της μουσικής. Οι πληροφορίες θέλουν τον Jacquemus να επιμελείται τη δεύτερη νυφική εμφάνιση της τραγουδίστριας, γεγονός που έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις για το επόμενο fashion statement της Dua Lipa.