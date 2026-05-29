Ο Robin Schulz ενώνει δυνάμεις με τη BARBZ στο νέο single “Better Times”, ένα δυναμικό dance anthem με αισιόδοξο μήνυμα

Ο Robin Schulz επέστρεψε με το ολοκαίνουργιο single “Better Times”, συνεργαζόμενος με την ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια BARBZ, κατά κόσμον Βαρβάρα Αργυρού. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 22 Μαΐου 2026 και ήδη συγκεντρώνει θετικά σχόλια από τους φίλους της dance και pop μουσικής σκηνής.

Το “Better Times” αποτελεί ένα uplifting dance κομμάτι με έντονα ηλεκτρονικά στοιχεία και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι στίχοι του λειτουργούν ως μήνυμα αισιοδοξίας και αντοχής απέναντι στις δυσκολίες, μεταφέροντας την ιδέα πως ακόμη και οι πιο απαιτητικές στιγμές οδηγούν τελικά σε καλύτερες ημέρες.

Στη μουσική παραγωγή, ο Robin Schulz παραμένει πιστός στον χαρακτηριστικό του ήχο, συνδυάζοντας house ρυθμούς, έντονα synths και δυναμικά beats. Η φωνή της BARBZ προσθέτει ιδιαίτερη συναισθηματική ένταση στο τραγούδι, ενισχύοντας τον ατμοσφαιρικό και ταυτόχρονα ραδιοφωνικό χαρακτήρα της σύνθεσης.

Η BARBZ, που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται κυρίως στο Berlin, συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή παρουσία της μέσα από σημαντικές συνεργασίες. Έχει ήδη συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Martin Garrix, Alok, Cheat Codes και YouNotUs, ενώ το 2025 συμμετείχε και στον ελληνικό εθνικό τελικό για τη Eurovision Song Contest με το τραγούδι “Sirens”.

Από την πλευρά του, ο Robin Schulz εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, με δισεκατομμύρια streams και τεράστιες επιτυχίες όπως τα “Sugar”, “Prayer in C” και “Waves”. Παράλληλα με τη νέα κυκλοφορία, ο Γερμανός παραγωγός συνεχίζει και τις εμφανίσεις του στο Pacha Ibiza στο πλαίσιο της καλοκαιρινής residency του.