Οι Armin van Buuren, Hannah Laing και Wippenberg αναβιώνουν το κλασικό “U Got 2 Know” των Cappella.

Οι fans της ηλεκτρονικής μουσικής περίμεναν εδώ και μήνες την επίσημη κυκλοφορία του “U Got 2 Know”, της πολυσυζητημένης συνεργασίας ανάμεσα στους Armin van Buuren, Hannah Laing και Wippenberg. Το κομμάτι είχε ήδη αποκτήσει σχεδόν μυθική διάσταση μέσα από festival εμφανίσεις και DJ sets, με το κοινό να αναζητά συνεχώς πληροφορίες για την επίσημη κυκλοφορία του. Τελικά, το track κυκλοφόρησε επίσημα μέσω της Armada Music, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από αυτό.

Η πρώτη μεγάλη παρουσίαση του νέου remix έγινε κατά τη διάρκεια του back-to-back set των Armin van Buuren και Hannah Laing στο μαραθώνιο event του “A State of Trance” στο ADE 2025 στο Άμστερνταμ, στις 30 Οκτωβρίου 2025. Από εκείνη τη στιγμή, το κομμάτι άρχισε να γίνεται σταθερό μέρος των live εμφανίσεων και των δύο καλλιτεχνών, με το κοινό να αντιδρά ενθουσιασμένα κάθε φορά που ακουγόταν στα clubs και τα festivals.

Η Hannah Laing συνέχισε να ενισχύει το hype γύρω από το track και στις αρχές του 2026, όταν το συμπεριέλαβε στο set της στο “A State of Trance Rotterdam”, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον μέχρι την τελική κυκλοφορία του. Το γεγονός ότι το τραγούδι ακουγόταν επί μήνες αποκλειστικά σε live performances βοήθησε στο να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική μέσα στην trance και techno κοινότητα.

Το νέο “U Got 2 Know” βασίζεται φυσικά στο θρυλικό ομώνυμο τραγούδι των Cappella, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1992 και θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της ιταλικής Eurodance σκηνής. Αντί όμως να πρόκειται για μια απλή αναβίωση, η νέα εκδοχή επιχειρεί να γεφυρώσει τη νοσταλγία των 90s με τη σύγχρονη festival αισθητική, συνδυάζοντας trance ενέργεια, techno επιρροές και δυναμικά rave στοιχεία.