Οι Armin van Buuren, Hannah Laing και Wippenberg αναβιώνουν το κλασικό “U Got 2 Know” των Cappella.

Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της νέας εκδοχής έχει ο Wippenberg, ένας από τους σημαντικότερους Γερμανούς pioneers της trance σκηνής. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει πριν από χρόνια ένα εμβληματικό club remix του τραγουδιού, το οποίο είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους fans της ηλεκτρονικής μουσικής. Η συμμετοχή του στη νέα αυτή παραγωγή λειτουργεί σαν ένας συμβολικός κύκλος που κλείνει, επαναφέροντας την κληρονομιά της Eurodance στη σύγχρονη εποχή μέσα από έναν πιο σκληρό και σύγχρονο ήχο.
Με το νέο “U Got 2 Know”, οι Armin van Buuren, Hannah Laing και Wippenberg δεν επιχειρούν απλώς να επαναφέρουν ένα κλασικό hit. Δημιουργούν μια νέα εκδοχή που απευθύνεται τόσο στους παλιούς fans της Eurodance όσο και στη νέα γενιά του trance και techno κοινού, αποδεικνύοντας πως ορισμένα tracks μπορούν να παραμένουν διαχρονικά ανεξάρτητα από την εποχή.
Armin van Buuren X Hannah Laing X Wippenberg – U Got 2 Know
Τίτλος τραγουδιού: “U Got 2 Know“
Καλλιτέχνης: Armin van Buuren X Hannah Laing X Wippenberg
Μουσική/Στίχοι: Cynthia Ann Baker, Gianfranco Bortolotti, Lorenzo Carpella, Massimo Persona, Rafael Angel Rosario, Steven Severin, Susan Janet Ballion
A’ Εκτέλεση: Cappella (1992)
Εταιρεία: Armada Music B.V. / Armin Rights B.V.
Από το LP: single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 22 Μαΐου 202