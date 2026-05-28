Οι Armin van Buuren, Hannah Laing και Wippenberg αναβιώνουν το κλασικό “U Got 2 Know” των Cappella.

Οι fans της ηλεκτρονικής μουσικής περίμεναν εδώ και μήνες την επίσημη κυκλοφορία του “U Got 2 Know”, της πολυσυζητημένης συνεργασίας ανάμεσα στους Armin van Buuren, Hannah Laing και Wippenberg. Το κομμάτι είχε ήδη αποκτήσει σχεδόν μυθική διάσταση μέσα από festival εμφανίσεις και DJ sets, με το κοινό να αναζητά συνεχώς πληροφορίες για την επίσημη κυκλοφορία του. Τελικά, το track κυκλοφόρησε επίσημα μέσω της Armada Music, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από αυτό.

Η πρώτη μεγάλη παρουσίαση του νέου remix έγινε κατά τη διάρκεια του back-to-back set των Armin van Buuren και Hannah Laing στο μαραθώνιο event του “A State of Trance” στο ADE 2025 στο Άμστερνταμ, στις 30 Οκτωβρίου 2025. Από εκείνη τη στιγμή, το κομμάτι άρχισε να γίνεται σταθερό μέρος των live εμφανίσεων και των δύο καλλιτεχνών, με το κοινό να αντιδρά ενθουσιασμένα κάθε φορά που ακουγόταν στα clubs και τα festivals.

Η Hannah Laing συνέχισε να ενισχύει το hype γύρω από το track και στις αρχές του 2026, όταν το συμπεριέλαβε στο set της στο “A State of Trance Rotterdam”, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον μέχρι την τελική κυκλοφορία του. Το γεγονός ότι το τραγούδι ακουγόταν επί μήνες αποκλειστικά σε live performances βοήθησε στο να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική μέσα στην trance και techno κοινότητα.

Το νέο “U Got 2 Know” βασίζεται φυσικά στο θρυλικό ομώνυμο τραγούδι των Cappella, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1992 και θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της ιταλικής Eurodance σκηνής. Αντί όμως να πρόκειται για μια απλή αναβίωση, η νέα εκδοχή επιχειρεί να γεφυρώσει τη νοσταλγία των 90s με τη σύγχρονη festival αισθητική, συνδυάζοντας trance ενέργεια, techno επιρροές και δυναμικά rave στοιχεία.

Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της νέας εκδοχής έχει ο Wippenberg, ένας από τους σημαντικότερους Γερμανούς pioneers της trance σκηνής. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει πριν από χρόνια ένα εμβληματικό club remix του τραγουδιού, το οποίο είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους fans της ηλεκτρονικής μουσικής. Η συμμετοχή του στη νέα αυτή παραγωγή λειτουργεί σαν ένας συμβολικός κύκλος που κλείνει, επαναφέροντας την κληρονομιά της Eurodance στη σύγχρονη εποχή μέσα από έναν πιο σκληρό και σύγχρονο ήχο.

Με το νέο “U Got 2 Know”, οι Armin van Buuren, Hannah Laing και Wippenberg δεν επιχειρούν απλώς να επαναφέρουν ένα κλασικό hit. Δημιουργούν μια νέα εκδοχή που απευθύνεται τόσο στους παλιούς fans της Eurodance όσο και στη νέα γενιά του trance και techno κοινού, αποδεικνύοντας πως ορισμένα tracks μπορούν να παραμένουν διαχρονικά ανεξάρτητα από την εποχή.

Armin van Buuren X Hannah Laing X Wippenberg – U Got 2 Know

Τίτλος τραγουδιού“U Got 2 Know

Καλλιτέχνης: Armin van Buuren X Hannah Laing X Wippenberg

Μουσική/Στίχοι: Cynthia Ann Baker, Gianfranco Bortolotti, Lorenzo Carpella, Massimo Persona, Rafael Angel Rosario, Steven Severin, Susan Janet Ballion

A’ Εκτέλεση: Cappella (1992)

Εταιρεία: Armada  Music B.V. / Armin Rights B.V.

Μουσική και ήχος

Από το LP: single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 22 Μαΐου 202

Ο Robin Schulz ενώνει δυνάμεις με τη BARBZ στο νέο single "Better Times", ένα δυναμικό dance anthem με αισιόδοξο μήνυμα

Ο Robin Schulz επέστρεψε με το ολοκαίνουργιο single "Better Times", συνεργαζόμενος με την ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια BARBZ, κατά κόσμον Βαρβάρα Αργυρού. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 22 Μαΐου 2026 και ήδη

Μια νέα μουσική προσθήκη δίνει ξεχωριστή ταυτότητα στο "Spider‑Noir"

Το "Saving Grace" της Kirby αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια που συνοδεύουν τη σειρά "Spider‑Noir" του Prime Video, λειτουργώντας ως συναισθηματικός πυρήνας της μουσικής της ταυτότητας. Το τραγούδι εντάσσεται στο

