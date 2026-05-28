Ο HUGEL ενώνει τις δυνάμεις του με τις Ultra Naté και Imael Angel στο νέο single “Movin’ To The Sun”.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της latin house σκηνής HUGEL επιστρέφει με το νέο του single “Movin’ To The Sun”, μια συνεργασία με τη θρυλική φωνή της house μουσικής Ultra Naté και την ανερχόμενη vocalist Imael Angel. Το τραγούδι κυκλοφόρησε μέσω της δικής του δισκογραφικής πλατφόρμας Make The Girls Dance και αποτελεί την πρώτη επίσημη γεύση από το επερχόμενο ντεμπούτο album του “Twenty One”.

Με το “Movin’ To The Sun”, ο HUGEL επιχειρεί να ενώσει διαφορετικές γενιές και μουσικές επιρροές μέσα από έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική house αισθητική και στη σύγχρονη dance παραγωγή. Η χαρακτηριστική και διαχρονική φωνή της Ultra Naté συνδυάζεται με τη φρέσκια παρουσία του Imael Angel, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που διατηρεί έντονη club ενέργεια αλλά και έντονο μελωδικό χαρακτήρα. Η παραγωγή βασίζεται στο γνώριμο groove driven ύφος του HUGEL, το οποίο τον έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια ως μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της παγκόσμιας electronic σκηνής.

Η κυκλοφορία του single έρχεται λίγο μετά την πρώτη εμφάνιση του HUGEL στο φεστιβάλ Coachella, όπου παρουσίασε ζωντανά το concept “Make The Girls Dance” μέσα από μια μεγάλη παραγωγή με καλεσμένους καλλιτέχνες όπως οι Snoop Dogg, Ty Dolla $ign, French Montana, Big Sean, Roy Woods και Murda Beatz. Η εμφάνιση αυτή θεωρήθηκε μία σημαντική στιγμή για τη διεθνή πορεία της latin house μουσικής.

Με το “Movin’ To The Sun”, ο HUGEL επιβεβαιώνει τη δυναμική του παρουσία στη σύγχρονη dance σκηνή, παρουσιάζοντας έναν ήχο που συνδυάζει διεθνή club αισθητική, latin επιρροές και σύγχρονη pop προσέγγιση.

Τίτλος τραγουδιού: “Movin’ To The Sun”

Καλλιτέχνης: HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté

Μουσική/Στίχοι: Imael Angel, Florent Hugel, Loris Cimino, Maximilian Riehl

Εταιρεία: Make The Girls Dance Records

Από το LP: Single



Ημ/νία κυκλοφορίας single: 22 Μαΐου 2026