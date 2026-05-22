Ο David Guetta και ο Marten Hørger ενώνουν δυνάμεις στο εκρηκτικό “MEN MACHINE” EP με καθαρόαιμο club προσανατολισμό.

Ο David Guetta και ο Marten Hørger παρουσίασαν επίσημα το νέο κοινό τους project με τίτλο «MEN MACHINE EP», μια συνεργασία που σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική τους σύμπραξη. Παρότι οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν σε διαφορετικά επίπεδα, αυτή είναι η πρώτη φορά που δημιουργούν ένα κοινό project με ξεκάθαρη ταυτότητα και συγκεκριμένο καλλιτεχνικό όραμα.

Το EP περιλαμβάνει πέντε κομμάτια και γεννήθηκε μέσα από τη φιλία και την αμοιβαία εκτίμηση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλύψει, μετά από μία εκτενή συζήτηση συνειδητοποίησαν ότι μοιράζονται κοινές επιρροές και την ίδια επιθυμία να δημιουργήσουν μουσική διαφορετική από αυτή που κυριαρχεί σήμερα στα μεγάλα festivals και τα mainstream clubs.

Κεντρική τους φιλοσοφία ήταν η διασκέδαση και η απόλυτη εστίαση στη μουσική, χωρίς περιορισμούς και εμπορικές φόρμες. Έτσι προέκυψε το «MEN MACHINE», ένα project που αναπτύχθηκε αθόρυβα για περισσότερο από έναν χρόνο, με τους δύο DJs να δοκιμάζουν τα tracks στις εμφανίσεις τους ανά τον κόσμο πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Από το καλοκαίρι του 2025, ο David Guetta παρουσίαζε συχνά στις εμφανίσεις του στην UNVRS Ibiza residency τα κομμάτια «Engage» με τη συμμετοχή του Vitalic και «The Past, The Present, The Future». Τα tracks ξεχώρισαν γρήγορα ως από τις πιο δυνατές στιγμές των sets του, με βίντεο από εμφανίσεις στην Ίμπιζα να αποτυπώνουν την έντονη ανταπόκριση του κοινού και την ωμή club ενέργεια που χαρακτηρίζει ολόκληρο το EP.

David Guetta, Marten Hørger & Men Machine – The Past, The Present, The Future

MUSIC NEWS
Νέo Τραγούδι | Niall Horan – End of an Era // Ο Niall Horan μετατρέπει τη νοσταλγία και τις αναμνήσεις σε ένα βαθιά συναισθηματικό νέο single γεμάτο προσωπικές στιγμές.

Ο Niall Horan επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του single «End of an Era», ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία, συναίσθημα και προσωπικές αναφορές που ήδη έχει συγκινήσει τους

Η Olivia Rodrigo παρουσιάζει το σκοτεινό και κινηματογραφικό «The Cure» μέσα από ένα ανατρεπτικό νέο music video.

Η Olivia Rodrigo συνεχίζει την πορεία προς την κυκλοφορία του νέου της album «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο τραγούδι «The Cure» μαζί

DINO GRAND – U Got Me – Nέο soulful groovy single

Ο Dino Grand είναι μουσικός παραγωγός, γνωστός για τον συνδυασμό σύγχρονων ηλεκτρονικών ήχων με στοιχεία house, pop, hip-hop και κινηματογραφικής παραγωγής. Tο “U Got Me” είναι το νέο του προσωπικό

