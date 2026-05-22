Η Olivia Rodrigo παρουσιάζει το σκοτεινό και κινηματογραφικό «The Cure» μέσα από ένα ανατρεπτικό νέο music video.

Η Olivia Rodrigo συνεχίζει την πορεία προς την κυκλοφορία του νέου της album «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο τραγούδι «The Cure» μαζί με ένα ιδιαίτερα κινηματογραφικό music video. Το νέο single, σε παραγωγή του στενού της συνεργάτη Dan Nigro, κινείται ανάμεσα στη συναισθηματική ένταση και τη σκοτεινή pop αισθητική που έχει πλέον καθιερώσει η τραγουδίστρια. Παράλληλα, η κυκλοφορία συνοδεύεται από ένα video γεμάτο ανατροπές, στο οποίο η Olivia Rodrigo πρωταγωνιστεί σε έναν ρόλο εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’50.

Η αναφορά αυτή έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα μετά την περσινή εμφάνισή της στο Glastonbury, όπου είχε ανέβει στη σκηνή μαζί με τον Robert Smith για να ερμηνεύσουν το κλασικό «Just Like Heaven».

Το νέο album «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου και ήδη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο αναμενόμενες pop κυκλοφορίες της χρονιάς. Το πρώτο δείγμα από τη νέα δισκογραφική περίοδο της τραγουδίστριας ήταν το single «Drop Dead», του οποίου το εντυπωσιακό music video σκηνοθέτησε η Petra Collins. Στο συγκεκριμένο clip, η Olivia Rodrigo εμφανιζόταν να χορεύει κυριολεκτικά πάνω στους τοίχους των Βερσαλλιών, σε μια ονειρική και ταυτόχρονα σκοτεινή αισθητική.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Olivia Rodrigo ανέλαβε διπλό ρόλο στο Saturday Night Live, εμφανιζόμενη τόσο ως παρουσιάστρια όσο και ως μουσική καλεσμένη. Εκεί παρουσίασε για πρώτη φορά το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Begged», με τη συμμετοχή της Natalie Mering από τους Weyes Blood, προσφέροντας ακόμη μία γεύση από τη νέα καλλιτεχνική της εποχή.

Συναυλίες και μουσικά φεστιβάλ

Παράλληλα, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται και για τη μεγάλη περιοδεία «Unraveled Tour», η οποία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει έως τον Μάιο της επόμενης χρονιάς. Στις συναυλίες θα συμμετέχουν ως support acts οι Grace Ives, Wolf Alice και ακόμη περισσότεροι καλλιτέχνες, σε μια περιοδεία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα pop live events της επόμενης χρονιάς.

Olivia Rodrigo – the cure

Τίτλος τραγουδιού“the cure”

Καλλιτέχνης: Olivia Rodrigo

Μουσική / Στίχοι: Olivia Rodrigo, Dan Nigro

Εταιρεία: Geffen

Από το LP: “you seem pretty sad for a girl so in love”

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 22 Μαΐου 2026

