DINO GRAND – U Got Me – Nέο soulful groovy single

Ο Dino Grand είναι μουσικός παραγωγός, γνωστός για τον συνδυασμό σύγχρονων ηλεκτρονικών ήχων με στοιχεία house, pop, hip-hop και κινηματογραφικής παραγωγής. Tο “U Got Me” είναι το νέο του προσωπικό single, έπειτα από μία περίπου μία 10ετία πολλαπλών συνεργασιών και πετυχημένων singles με ονόματα όπως ο Robbie Rivera, η Skye Holland, οι C:Real o Monsieur Minimal, o Roni Iron, o Stefan Biniak, o Hiras – είτε ως καλλιτέχνης , είτε ως remixer.

Έχοντας ισχυρή άποψη για τη μελωδία και την ατμόσφαιρα, οι παραγωγές του συχνά περιλαμβάνουν πολυεπίπεδα συνθεσάιζερ και βαθιές μπάσες συναισθηματικά φορτισμένες ενορχηστρώσεις, που απευθύνονται τόσο στο mainstream όσο και στο underground κοινό. Ξεκινώντας ως αυτοδίδακτος παραγωγός, ο Dino Grand ανέπτυξε τις δεξιότητές του μέσω ψηφιακών σταθμών εργασίας ήχου, πειραματιζόμενος με διαφορετικά είδη και τεχνικές παραγωγής. Με την πάροδο του χρόνου, έχτισε ένα αναγνωρίσιμο στυλ που χαρακτηρίζεται από καθαρές μίξεις, δυναμικά drops και έναν στιλβωμένο, επαγγελματικό ήχο.

Στο “U Got Me”, ένα απόλυτα groovy track με soulful και urban επιρροές, έχει ως guest vocalist τον Neobird.