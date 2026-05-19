KLAVDIA & JERRY HEIL ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Η Klavdia αναφέρει: «η συνεργασία μου με τη Jerry αποτέλεσε μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Το ‘CATHARTICUS’ είναι ένα τραγούδι που μας άγγιξε από την πρώτη κιόλας στιγμή, με τη μελωδία και τα φωνητικά του να δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Ο μοναδικός του στίχος ήταν εκείνος που μας ενέπνευσε να το προσεγγίσουμε δημιουργικά και να θελήσουμε να το αποδώσουμε και στην ελληνική γλώσσα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, αφοσιωθήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, μεταφέροντας την αισθητική και το συναίσθημα του και στα Ελληνικά. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να το απολαύσετε όσο κι εμείς».

Και συνεχίζει: «είναι απίστευτο το πώς μία απλή μελωδία μπορεί να ενώσει ανθρώπους και διαφορετικούς λαούς. Η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και αποτελεί μια παγκόσμια γλώσσα που αναδεικνύεται μέσα από τέτοιες συνεργασίες».

Από την πλευρά της, η Jerry Heil σημειώνει: «το ‘CATHARTICUS’ έτυχε τόσο θερμής υποδοχής – ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη κάθε φορά που συνειδητοποιώ πόσο το έχει αγαπήσει ο κόσμος εκεί! Όταν η Klavdia μού πρότεινε να συνεργαστούμε, συνειδητοποίησα ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδέσουμε τις κουλτούρες μας μέσω της μουσικής, η οποία αποτελεί την πιο αγνή και ειλικρινή μορφή επικοινωνίας, πέρα από τα σύνορα και τον χρόνο. Αυτό που σήμαινε πολλά για μένα είναι ότι πρώτη εκείνη μου πρότεινε να τραγουδήσει στα Ουκρανικά – αυτό ήταν κάτι που δεν περίμενα. Έτσι, της απάντησα κι εγώ στα Ελληνικά».

Το «CATHARTICUS (Greek version)» δίνει συνέχεια στα διεθνή δισκογραφικά βήματα που κάνουν η Klavdia, η Arcade Music και η Panik Records κι έρχεται μετά τη δίγλωσση version του hit «Lonely Heart» με τον Ινδό superstar Salman Ali, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες και έχει ενθουσιάσει το κοινό.