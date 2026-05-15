YALLA FG – Το viral dance anthem του Metaboy και της Samsara

Ο MetaBoy και η Samsara ενώνουν τις δυνάμεις τους στο “Yalla FG”, ένα συναρπαστικό club-anthem με υπνωτιστικά grooves, δυνατά κρουστά και ένα επιβλητικό drop. Το τραγούδι συνδυάζει σύγχρονη afto-house γραμμή με έντονες ανατολίτικες επιρροές, σε μία τολμηρή ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια ιδανική για club αλλά και μεγάλα φεστιβάλ, προσφέροντας σε κάθε DJ μία ασυναγώνιστη επιλογή, γι’ αυτό και αναμένεται να κυριαρχήσει το καλοκαίρι που έρχεται.

Σε μόλις ένα μήνα από τη κυκλοφορία του, το "Yalla FG" ξεπέρασε το 6.000.000 streams και βρέθηκε στο Viral-50 chart του Spotify σε πάνω από 25 χώρες. Ως αποτέλεσμα, το κοινό του ελληνικής καταγωγής Metaboy, ξεπερνά πλέον το 1.700.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify.