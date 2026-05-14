IAN IKON – MAKE ME BELIEVE – Νέο τραγούδι με τον ΚΑΙΟ

To “Make Μe Βelieve” είναι ένα soulful indie pop κομμάτι που δείχνει για άλλη μια φορά την διάθεση του Ian Ikon να ανοίξει την εκφραστική του βεντάλια με ένα είδος που ταιριάζει απόλυτα στην δυναμική και ταυτόχρονα τρυφερή φωνή του πρωτοεμφανιζόμενου τραγουδιστή KΑΙΟ.

Οι στίχοι του τραγουδιού αποτυπώνουν μια βαθιά αγάπη που δοκιμάζεται από την απόσταση και εστιάζει στο ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον. Ο τίτλος «Make me believe» αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το βασικό νόημα του τραγουδιού είναι η ανάγκη για “καλά νέα” ακόμα και όταν αυτά πρέπει να “κατασκευαστούν” για να κάνει κανείς την πραγματικότητα πιο ανεκτή.

‘’Make me believe that the news is good, Make me believe that we change our mood…‘’