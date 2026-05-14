  • STAR FM 88.8
  • 2661081888
  • info@star888.gr
Facebook Instagram Youtube X-twitter
MENU

LISTEN NOW

MISHA MILLER – από το Bam Bam στο “Hey Nanana”
Η Misha Miller επιστρέφει με το “Hey NaNaNa”, μια φρέσκια διασκευή του εμβληματικού “Nah Neh Nah” των Vaya Con Dios, φέρνοντας ένα κλασικό κομμάτι στο σημερινό ποπ σύμπαν με έναν μοντέρνο, καλοκαιρινό ήχο.
Στον πυρήνα του “Hey NaNaNa” βρίσκεται η ιδέα της εύθραυστης αγάπης – όχι της εύθραυστης ως αδύναμης, αλλά της εύθραυστης ως κάτι που χρειάζεται φροντίδα, προσοχή και χρόνο για να αναπτυχθεί. Το τραγούδι εξερευνά πώς η αγάπη γίνεται πιο δυνατή όταν προστατεύεται, καλλιεργείται και της επιτρέπεται να εξελίσσεται. Φτιαγμένο ως εναρκτήριο τραγούδι της καλοκαιρινής περιόδου, το “Hey NaNaNa” είναι ιδανικό για ζεστές νύχτες, μεγάλες διαδρομές με αυτοκίνητο και πάρτι που ξεκινούν με το ηλιοβασίλεμα και τελειώνουν με την ανατολή του ηλίου.
Ο φρέσκος ήχος της Misha συνδυάζεται με τη διαχρονική γοητεία των Vaya Con Dios, μετατρέποντας το κομμάτι σε έναν ύμνο που απογειώνει τα συναισθήματα στο έπακρο.

RELATED POSTS
MUSIC NEWS
Οι Playmen, ο Marasi και η Ελένη Φουρέιρα παρουσιάζουν το εκρηκτικό καλοκαιρινό single “Tulum”.

Οι Playmen, ο Marasi και η Ελένη Φουρέιρα συνεργάζονται για πρώτη φορά στο ολοκαίνουργιο single “Tulum”, ένα τραγούδι που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά dance anthems του φετινού καλοκαιριού.

Περισσότερα»
HENRY G 13 Μαΐου 2026
MUSIC NEWS
Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν το single “Sorry Papi”, μια διεθνή pop και club συνεργασία.

Ο Topic συνεχίζει με αμείωτη δυναμική την επιτυχημένη του πορεία, παρουσιάζοντας το νέο του single “Sorry Papi” σε συνεργασία με τη διεθνή pop star Becky G, μια κυκλοφορία που επιβεβαιώνει

Περισσότερα»
HENRY G 13 Μαΐου 2026
HOME PAGE
STAR PRODUCERS
BROADCASTS
STAR NEWS
STAR PROGRAM
TOP 40
ABOUT STAR
CONTACT