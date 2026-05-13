Οι Playmen, ο Marasi και η Ελένη Φουρέιρα παρουσιάζουν το εκρηκτικό καλοκαιρινό single “Tulum”.

Οι Playmen, ο Marasi και η Ελένη Φουρέιρα συνεργάζονται για πρώτη φορά στο ολοκαίνουργιο single “Tulum”, ένα τραγούδι που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά dance anthems του φετινού καλοκαιριού. Η νέα κυκλοφορία έρχεται μέσα από την Panik Records και συνδυάζει τον ηλεκτρονικό ήχο με έντονα club στοιχεία, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Το “Tulum” κινείται σε tech dance αισθητική, με δυναμικά beats και έντονη παραγωγή που παραπέμπει σε μεγάλες καλοκαιρινές βραδιές, festivals και club εμφανίσεις. Οι Playmen και ο Marasi, δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής με διεθνή παρουσία, ενώνουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις και διαμορφώνουν έναν ήχο σύγχρονο και άκρως εξαγώγιμο, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική μουσική ταυτότητά τους.

Στο επίκεντρο του τραγουδιού βρίσκεται η Ελένη Φουρέιρα, η οποία δίνει στο κομμάτι τον απαραίτητο pop χαρακτήρα μέσα από τα δυναμικά και αισθησιακά φωνητικά της. Η παρουσία της προσθέτει ένταση και σκηνική ενέργεια στο “Tulum”, μετατρέποντάς το σε ένα τραγούδι που μοιάζει φτιαγμένο για δυνατή ένταση, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Η τραγουδίστρια συνεχίζει έτσι τη σταθερή πορεία της σε ήχους που συνδυάζουν τη mainstream pop με ηλεκτρονικές επιρροές, παραμένοντας μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής.

Οι Playmen έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως γνωρίζουν πολύ καλά πώς να δημιουργούν επιτυχίες με διεθνή προσανατολισμό, ενώ ο Marasi έχει ξεχωρίσει μέσα από τις ιδιαίτερες ηλεκτρονικές παραγωγές του και τη μοντέρνα προσέγγισή του στη dance  μουσική. Η συνεργασία τους με την Ελένη Φουρέιρα στο “Tulum” φαίνεται να ενώνει διαφορετικές μουσικές δυναμικές σε ένα αποτέλεσμα που στοχεύει ξεκάθαρα στα καλοκαιρινά playlists και στα clubs.

Με έντονο ρυθμό, καλοκαιρινό vibe και έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στη dance και την pop αισθητική, το “Tulum έρχεται να διεκδικήσει τη θέση του ανάμεσα στα τραγούδια που θα κυριαρχήσουν τη φετινή σεζόν.

Τίτλος τραγουδιού: “Tulum”

Καλλιτέχνης: Playmen, Marasi & Ελένη Φουρέιρα

Μουσική/Στίχοι: Playmen, loannis Efthimiou, ARCADE

Εταιρεία: Arcade Music/Panik Records

Από το LP: single

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 11 Μαΐου 2026

