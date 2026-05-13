Οι Playmen, ο Marasi και η Ελένη Φουρέιρα παρουσιάζουν το εκρηκτικό καλοκαιρινό single “Tulum”.

Στο επίκεντρο του τραγουδιού βρίσκεται η Ελένη Φουρέιρα, η οποία δίνει στο κομμάτι τον απαραίτητο pop χαρακτήρα μέσα από τα δυναμικά και αισθησιακά φωνητικά της. Η παρουσία της προσθέτει ένταση και σκηνική ενέργεια στο “Tulum”, μετατρέποντάς το σε ένα τραγούδι που μοιάζει φτιαγμένο για δυνατή ένταση, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Η τραγουδίστρια συνεχίζει έτσι τη σταθερή πορεία της σε ήχους που συνδυάζουν τη mainstream pop με ηλεκτρονικές επιρροές, παραμένοντας μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής.

Οι Playmen έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως γνωρίζουν πολύ καλά πώς να δημιουργούν επιτυχίες με διεθνή προσανατολισμό, ενώ ο Marasi έχει ξεχωρίσει μέσα από τις ιδιαίτερες ηλεκτρονικές παραγωγές του και τη μοντέρνα προσέγγισή του στη dance μουσική. Η συνεργασία τους με την Ελένη Φουρέιρα στο “Tulum” φαίνεται να ενώνει διαφορετικές μουσικές δυναμικές σε ένα αποτέλεσμα που στοχεύει ξεκάθαρα στα καλοκαιρινά playlists και στα clubs.