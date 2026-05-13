Οι Playmen, ο Marasi και η Ελένη Φουρέιρα παρουσιάζουν το εκρηκτικό καλοκαιρινό single “Tulum”.

Οι Playmen, ο Marasi και η Ελένη Φουρέιρα συνεργάζονται για πρώτη φορά στο ολοκαίνουργιο single “Tulum”, ένα τραγούδι που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά dance anthems του φετινού καλοκαιριού. Η νέα κυκλοφορία έρχεται μέσα από την Panik Records και συνδυάζει τον ηλεκτρονικό ήχο με έντονα club στοιχεία, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
Το “Tulum” κινείται σε tech dance αισθητική, με δυναμικά beats και έντονη παραγωγή που παραπέμπει σε μεγάλες καλοκαιρινές βραδιές, festivals και club εμφανίσεις. Οι Playmen και ο Marasi, δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής με διεθνή παρουσία, ενώνουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις και διαμορφώνουν έναν ήχο σύγχρονο και άκρως εξαγώγιμο, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική μουσική ταυτότητά τους.
Με έντονο ρυθμό, καλοκαιρινό vibe και έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στη dance και την pop αισθητική, το “Tulum” έρχεται να διεκδικήσει τη θέση του ανάμεσα στα τραγούδια που θα κυριαρχήσουν τη φετινή σεζόν.
Τίτλος τραγουδιού: “Tulum”
Καλλιτέχνης: Playmen, Marasi & Ελένη Φουρέιρα
Μουσική/Στίχοι: Playmen, loannis Efthimiou, ARCADE
Εταιρεία: Arcade Music/Panik Records
Από το LP: single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 11 Μαΐου 2026