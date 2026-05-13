Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν το single “Sorry Papi”, μια διεθνή pop και club συνεργασία.

Ο Topic συνεχίζει με αμείωτη δυναμική την επιτυχημένη του πορεία, παρουσιάζοντας το νέο του single “Sorry Papi” σε συνεργασία με τη διεθνή pop star Becky G, μια κυκλοφορία που επιβεβαιώνει την ικανότητά του να κινείται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ύφη, διατηρώντας παράλληλα τον αναγνωρίσιμο ήχο του.

Το single “Sorry Papi”, που κυκλοφορεί μέσω της Astralwerks, έρχεται ως συνέχεια των πρόσφατων επιτυχημένων δουλειών του Topic, όπως το “Missing You” με τους Shimza και A7S, όπου είχε εξερευνήσει πιο έντονα στοιχεία afro-tech. Σε αυτή τη νέα του πρόταση, ο Topic στρέφεται σε μια διαφορετική κατεύθυνση, χωρίς όμως να απομακρύνεται από τη μελωδική ταυτότητα που τον έχει καθιερώσει διεθνώς.

Μουσικά, το “Sorry Papi” βασίζεται σε καθαρές, ρυθμικές κρούσεις, ζεστά χαμηλά και μια παραγωγή που ισορροπεί ανάμεσα στην pop αισθητική και την club ενέργεια. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που μπορεί να σταθεί εξίσου άνετα τόσο σε ραδιοφωνικά playlists όσο και σε dancefloor περιβάλλοντα, αποδεικνύοντας την ευελιξία του ήχου του Topic και την ικανότητά του να δημιουργεί τραγούδια με ευρεία απήχηση. Παράλληλα, το single “Sorry Papi” ενσωματώνει δημιουργικά στοιχεία από το “La Colegiala” των Rodolfo y Su Tipica RA7, προσθέτοντας μια επιπλέον πολιτισμική αναφορά που εμπλουτίζει τη συνολική του ταυτότητα.

Καθοριστική για τη δυναμική του single είναι η παρουσία της Becky G, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, προσθέτοντας έντονο χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση. Η ερμηνεία της δίνει ζωή σε στίχους που εκφράζουν ανεξαρτησία, παιχνιδιάρικη πρόκληση και μια ξεκάθαρη στάση αυτοδιάθεσης, μετατρέποντας το ρεφρέν σε μια δήλωση δύναμης.

Η ενέργεια της Becky G ταιριάζει απόλυτα με τον ρυθμό και την ατμόσφαιρα του κομματιού, ενισχύοντας τη συνολική του απήχηση.

Η χρονική στιγμή της κυκλοφορίας του “Sorry Papi” έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη βράβευση της Becky G με το Global Impact Award στα Latin Women in Music, γεγονός που προσδίδει στο single έναν ακόμη πιο ισχυρό συμβολισμό. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τη δυναμική παρουσία της καλλιτέχνιδας στη διεθνή σκηνή, αλλά και την ικανότητα του Topic να δημιουργεί επιτυχημένες διαπολιτισμικές συνεργασίες.

Με το single “Sorry Papi”, ο Topic αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να εξελίσσει τον ήχο του χωρίς να χάνει την ταυτότητά του, ενώ παράλληλα η Becky G ενισχύει τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης pop μουσικής. Η συνύπαρξή τους σε αυτή την κυκλοφορία δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει εμπορική δυναμική και καλλιτεχνική συνέπεια, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της συνεργασίας τους.

TOPIC x Becky G – Sorry Papi

Τίτλος τραγουδιού“Sorry Papi”

Καλλιτέχνης: TOPIC x Becky G

Μουσική/Στίχοι: Tobias Topic, Maximilian Riehl, Loris Cimino, Alexander Tidebrink, Héctor André Mazzarri Ramos, Manuel Lorente Freire, Daniel Rondón, Rebbeca Marie Gomez, Walter Leon Aguilar

Σκηνοθεσία: Mats Bohle, Julian Kleinert

Εταιρεία: Intercord Records/Minos EMI, a Universal  Music Company

Από το LPsingle

Ημ/νία κυκλοφορίας single: 24 Απριλίου 2026

