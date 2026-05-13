Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν το single “Sorry Papi”, μια διεθνή pop και club συνεργασία.

Η ενέργεια της Becky G ταιριάζει απόλυτα με τον ρυθμό και την ατμόσφαιρα του κομματιού, ενισχύοντας τη συνολική του απήχηση.
Η χρονική στιγμή της κυκλοφορίας του “Sorry Papi” έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη βράβευση της Becky G με το Global Impact Award στα Latin Women in Music, γεγονός που προσδίδει στο single έναν ακόμη πιο ισχυρό συμβολισμό. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τη δυναμική παρουσία της καλλιτέχνιδας στη διεθνή σκηνή, αλλά και την ικανότητα του Topic να δημιουργεί επιτυχημένες διαπολιτισμικές συνεργασίες.
Με το single “Sorry Papi”, ο Topic αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να εξελίσσει τον ήχο του χωρίς να χάνει την ταυτότητά του, ενώ παράλληλα η Becky G ενισχύει τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης pop μουσικής. Η συνύπαρξή τους σε αυτή την κυκλοφορία δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει εμπορική δυναμική και καλλιτεχνική συνέπεια, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της συνεργασίας τους.
TOPIC x Becky G – Sorry Papi
Τίτλος τραγουδιού: “Sorry Papi”
Καλλιτέχνης: TOPIC x Becky G
Μουσική/Στίχοι: Tobias Topic, Maximilian Riehl, Loris Cimino, Alexander Tidebrink, Héctor André Mazzarri Ramos, Manuel Lorente Freire, Daniel Rondón, Rebbeca Marie Gomez, Walter Leon Aguilar
Σκηνοθεσία: Mats Bohle, Julian Kleinert
Εταιρεία: Intercord Records/Minos EMI, a Universal Music Company
Από το LP: single
Ημ/νία κυκλοφορίας single: 24 Απριλίου 2026
