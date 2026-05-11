Οι Maroon 5 επιστρέφουν με το νέο single! «Heroine»

Το 3ς φορές βραβευμένο με GRAMMY και πολυπλατινένιο συγκρότημα Maroon 5, επιστρέφει με ένα δυναμικό νέο single, το «Heroine», που κυκλοφορεί τώρα.

Το κομμάτι σηματοδοτεί την πρώτη κυκλοφορία του διαμαντένιου συγκροτήματος μετά τη deluxe έκδοση του όγδοου στούντιο άλμπουμ τους, “Love Is Like.”

Το «Heroine» βρίσκει τους Maroon 5 να επανασυνδέονται με τον ήχο που τους καθιέρωσε, συνδυάζοντας μεταδοτική ενέργεια με μοντέρνα, προσεγμένη παραγωγή. Με οδηγό τη χαρακτηριστική φωνή του Adam Levine, το κομμάτι αποτυπώνει την ένταση μιας ολοκληρωτικά καθηλωτικής σύνδεσης μέσα από δυναμικές μελωδίες και συναισθηματικά φορτισμένους στίχους. Το τραγούδι επιστρέφει στον τόνο που καθόρισε τις πρώτες επιτυχίες του συγκροτήματος, δημιουργώντας έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα φρέσκος και αναμφισβήτητα Maroon 5.