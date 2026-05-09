Η πρώτη συνεργασία του Armin van Buuren και του Argy είναι γεγονός και μαζί παρουσιάζουν το «Like A Child».

To «Like A Child», που ακούστηκε για πρώτη φορά στην κεντρική σκηνή του Ultra Music Festival Miami και αμέσως δημιούργησε έντονη δυναμική στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή, συνδυάζει τον μελωδικό, mainstage ήχο του Armin van Buuren με το πιο σκοτεινό και driving ύφος του Argy.

Το «Like A Child» ισορροπεί με δεξιοτεχνία ανάμεσα στο συναισθηματικό βάθος και την εκρηκτική ενέργεια, ενώ τα φωνητικά του Marlo Rex προσθέτουν ένα ιδιαίτερα εκφραστικό στοιχείο, ενισχύοντας τη νοσταλγική και εσωστρεφή ατμόσφαιρα του τραγουδιού.

Η σύμπραξη του Armin van Buuren και του Argy δεν είναι απλώς μια συνεργασία, αλλά μια δυναμική σύγκλιση δύο διαφορετικών κόσμων, που γεννά ένα track φτιαγμένο για να ξεσηκώνει το κοινό.

«Μου άρεσε πολύ να δουλεύω με τον Argy – όλα κύλησαν πολύ ομαλά», αναφέρει ο Armin van Buuren και προσθέτει: τα φωνητικά του Marlo Rex προσδίδουν μια ξεχωριστή συναισθηματική διάσταση που απογειώνει το αποτέλεσμα».

Από την πλευρά του, ο Argy λέει: «περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτή τη συνεργασία πραγματικότητα. Έπρεπε να βρούμε το κατάλληλο track και τώρα το αποτέλεσμα είναι έτοιμο. Το “Like A Child” είναι πραγματικά κάτι το ξεχωριστό».

«Ήθελα να αποτυπώσω το συναίσθημα του να επιστρέφω εκεί απ’ όπου ξεκίνησα και να θυμηθώ γιατί φτιάχνω μουσική», εξηγεί ο Marlo Rex.

Με μήνες παγκόσμιου hype και ισχυρής υποστήριξης να έχουν ήδη προηγηθεί, το «Like A Child» έρχεται ως μια powerhouse κυκλοφορία έτοιμη να ξεσηκώσει τα dancefloors.