Η Rosalia θα τιμηθεί ως Διεθνής Τραγουδοποιός της Χρονιάς στην τελετή των Ivor Awards

Η αναγνώριση για τη Rosalia έρχεται μετά από μια περίοδο σημαντικής παγκόσμιας επιτυχίας με το άλμπουμ «LUX».

Η Rosalia, καταξιωμένη Ισπανίδα σταρ της εναλλακτικής ποπ μουσικής, πρόκειται να βραβευθεί ως Διεθνής Τραγουδοποιός της Χρονιάς στην τελετή απονομής των Βραβείων Άιβορ Νοβέλο (Ivor Novello) του 2026. Η αναγνώριση έρχεται μετά από μια περίοδο σημαντικής παγκόσμιας επιτυχίας για την 33χρονη Καταλανή καλλιτέχνιδα.

Πέρυσι κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ της, Lux, το οποίο απέσπασε ευρεία αναγνώριση από τους κριτικούς και περιελάμβανε επιτυχίες στα βρετανικά charts όπως τα «Reliquia», «La Perla» και «Berghain».