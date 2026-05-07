  • STAR FM 88.8
  • 2661081888
  • info@star888.gr
Facebook Instagram Youtube X-twitter
MENU

LISTEN NOW

Έφτασε στην Αθήνα ο James Hetfield για τη συναυλία των Metallica

Ο frontman των Metallica, James Hetfield έφτασε στην Αθήνα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 9 Μαΐου.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (7/5), προσγειώθηκε στην Αθήνα η πτήση που μετέφερε τον James Hetfield, τον frontman των Metallica, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, Αντριάνα Γκλίλετ.

Μάλιστα, το ελληνικό fan club των Metallica είχε γνωστοποιήσει ότι ο Hetfield βρισκόταν σε πτήση από το Σικάγο, με πολλούς φαν να σπεύδουν στο αεροδρόμιο προκειμένου να το υποδεχτούν.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για την άφιξη των άλλων μελών της μπάντας, δεν αποκλείεται κάποιοι να βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Οι Metallica πρόκειται να εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 9 Μαΐου, 16 χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία στην Ελλάδα.

Ο James Hetfield και η Αντριάνα Γκλίλετ έφτασαν στο αεροδρόμιο χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, και η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή του Ant1 “Πρωινό”, ο Hetfield  είπε: «είμαι κουρασμένος, αλλά υγιής και έτοιμος να ροκάρω».

RELATED POSTS
GOSSIP NEWS
Η Rosalia θα τιμηθεί ως Διεθνής Τραγουδοποιός της Χρονιάς στην τελετή των Ivor Awards

Η αναγνώριση για τη Rosalia έρχεται μετά από μια περίοδο σημαντικής παγκόσμιας επιτυχίας με το άλμπουμ «LUX». Η Rosalia, καταξιωμένη Ισπανίδα σταρ της εναλλακτικής ποπ μουσικής, πρόκειται

Περισσότερα»
HENRY G 7 Μαΐου 2026
MUSIC NEWS
#new: DEEPEST BLUE “WANT YOU TO KNOW”

Γνωστοί για το iconic hit “Deepest Blue” από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Joel Edwards και ο Matt Schwartz, οι Deepest Blue δηλαδή, επανενώθηκαν πρόσφατα και αποφάσισαν να μπουν στο

Περισσότερα»
HENRY G 5 Μαΐου 2026
HOME PAGE
STAR PRODUCERS
BROADCASTS
STAR NEWS
STAR PROGRAM
TOP 40
ABOUT STAR
CONTACT