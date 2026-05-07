Έφτασε στην Αθήνα ο James Hetfield για τη συναυλία των Metallica

Ο frontman των Metallica, James Hetfield έφτασε στην Αθήνα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 9 Μαΐου.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (7/5), προσγειώθηκε στην Αθήνα η πτήση που μετέφερε τον James Hetfield, τον frontman των Metallica, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, Αντριάνα Γκλίλετ.

Μάλιστα, το ελληνικό fan club των Metallica είχε γνωστοποιήσει ότι ο Hetfield βρισκόταν σε πτήση από το Σικάγο, με πολλούς φαν να σπεύδουν στο αεροδρόμιο προκειμένου να το υποδεχτούν.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για την άφιξη των άλλων μελών της μπάντας, δεν αποκλείεται κάποιοι να βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Οι Metallica πρόκειται να εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 9 Μαΐου, 16 χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία στην Ελλάδα.

Ο James Hetfield και η Αντριάνα Γκλίλετ έφτασαν στο αεροδρόμιο χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, και η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή του Ant1 “Πρωινό”, ο Hetfield είπε: «είμαι κουρασμένος, αλλά υγιής και έτοιμος να ροκάρω».