Lady Gaga & Doechii κυκλοφόρησε το video του “Runway”

Η Lady Gaga επιστρέφει με ακόμα ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό project, αυτή τη φορά στο πλευρό της ανερχόμενης Doechii, παρουσιάζοντας το music video για το νέο τους single “Runway”. Πρόκειται για μια συνεργασία που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη μουσική, τη μόδα και την performance τέχνη, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη δυναμική της Gaga ως pop icon.

Το video του “Runway” λειτουργεί σαν μια σύγχρονη πασαρέλα υψηλής αισθητικής. Με έντονα στοιχεία από τον κόσμο της haute couture, οι δύο καλλιτέχνιδες εμφανίζονται μέσα σε ένα θεατρικό σύμπαν γεμάτο γεωμετρικά σκηνικά, δραματικούς φωτισμούς και εκκεντρικά looks. Οι εναλλαγές των outfits, οι υπερβολικές σιλουέτες και η έντονη κινησιολογία δημιουργούν μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο fashion performance παρά ένα κλασικό music video.

Ξεχωρίζουν στιγμές όπως η κοινή τους εμφάνιση με oversized κοστούμια, αλλά και η τελική σκηνή όπου περπατούν στην πασαρέλα, μετατρέποντας το concept του “runway” σε μεταφορά για την επιτυχία, την έκθεση και την αυτοέκφραση.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026 και αποτελεί μέρος του soundtrack της ταινίας The Devil Wears Prada 2, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη σύνδεσή του με τον κόσμο της μόδας και της πασαρέλας.