Για τα 20 χρόνια του Spotify: Οι πιο streamed καλλιτέχνες, τραγούδια & albums όλων των εποχών

Μία ιστορική αναδρομή στις δύο δεκαετίες που άλλαξαν για πάντα τη μουσική βιομηχανία, με την Taylor Swift να κατακτά την κορυφή της λίστας του Spotify με τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες αναπαραγωγές όλων των εποχών.

Πριν από ακριβώς είκοσι χρόνια, το Spotify ξεκίνησε την πορεία του ως μία φιλόδοξη ιδέα που υποσχόταν να δώσει λύση στο χάος της πειρατείας και να προσφέρει πρόσβαση σε ολόκληρη τη μουσική βιβλιοθήκη του κόσμου με ένα κλικ. Σήμερα, η επέτειος αυτή δεν αποτελεί απλώς έναν επιχειρηματικό σταθμό, αλλά τη δικαίωση ενός μοντέλου που μεταμόρφωσε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ακούμε, ανακαλύπτουμε και μοιραζόμαστε τη μουσική.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών λειτουργίας, η πλατφόρμα αποφάσισε την Πέμπτη 23 Απριλίου, να δημοσιοποιήσει για πρώτη φορά τα ιστορικά δεδομένα της, αποκαλύπτοντας τις επίσημες λίστες με τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια και τα άλμπουμ που κατέγραψαν τις περισσότερες ακροάσεις στην ιστορία της.

H Taylor Swift, ο Bad Bunny και ο The Weeknd αναδεικνύονται ως οι αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές αυτής της εποχής, καταλαμβάνοντας τις κορυφαίες θέσεις των κατατάξεων. Τα ονόματά τους δεν προκαλούν έκπληξη σε όποιον παρακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις, καθώς η κυριαρχία τους στα charts κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υπήρξε σχεδόν ολοκληρωτική.

Η Taylor Swift κατέκτησε το Νο. 1 στη λίστα με τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες ακροάσεις όλων των εποχών, μία θέση που αντικατοπτρίζει την τεράστια επιρροή της και την ικανότητά της να κινητοποιεί εκατομμύρια ανθρώπους σε κάθε της βήμα.

Αμέσως μετά συναντάμε τον Bad Bunny και τον Drake, οι οποίοι μαζί με τον The Weeknd και την Ariana Grande συνθέτουν την πρώτη πεντάδα των απόλυτων κυριάρχων του streaming.

Στον τομέα των άλμπουμ, τα δεδομένα είναι εξίσου εντυπωσιακά και μαρτυρούν τη δυναμική της latin σκηνής. Το άλμπουμ «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny, που κυκλοφόρησε το 2022, κατέλαβε το Νο. 1 στην ιστορία της πλατφόρμας, έχοντας συγκεντρώσει το αστρονομικό νούμερο των 22 δισεκατομμυρίων ακροάσεων μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για ένα επίτευγμα που δείχνει πως η μουσική γλώσσα έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα των αγγλόφωνων χωρών. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «Starboy» του The Weeknd από το 2016, ενώ η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται από την deluxe έκδοση του «+» του Ed Sheeran, το «Sour» της Olivia Rodrigo και το «After Hours», επίσης από τον The Weeknd.

Αναλύοντας τη λίστα με τα τραγούδια που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ακροάσεις, ο The Weeknd επιβεβαιώνει την παγκόσμια απήχησή του, με το «Blinding Lights» να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Το <<<Blinding Lights» αυτό έχει καταφέρει να παραμείνει στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων του κοινού για χρόνια, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγουδιών της δεκαετίας.

To «Shape of You» του Ed Sheeran ακολουθεί στο Νο. 2, ενώ η παρουσία του <<<Sweater Weather» των The Neighbourhood στην τρίτη θέση προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες streaming μπορούν να διατηρήσουν ζωντανά τραγούδια που κυκλοφόρησαν πριν από χρόνια.

Το «Starboy» των The Weeknd και Daft Punk και το «As It Was» του Harry Styles κλείνουν την πρώτη πεντάδα της συγκεκριμένης λίστας.

Η ιστορική αναδρομή του Spotify δεν περιλαμβάνει μόνο τους νεότερους αστέρες της pop, αλλά και βετεράνους καλλιτέχνες που κατάφεραν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ονόματα όπως ο Eminem, o Kanye West, n Rihanna και οι Coldplay βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις, αποδεικνύοντας ότι ο κατάλογός τους διαθέτει τη διαχρονικότητα που απαιτείται για να ανταγωνιστεί τις σύγχρονες κυκλοφορίες.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Eminem καταλαμβάνει το Νο. 9 και ο Kanye West το Νο. 10 στη λίστα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα streams όλων των εποχών στο Spotify, παρά το γεγονός ότι η καριέρα τους ξεκίνησε πολύ πριν την έλευση του streaming. Παρομοίως, οι Coldplay βρίσκονται στο Νο. 17, ενώ η Rihanna, παρά την πολυετή δισκογραφική της αποχή, παραμένει σταθερά στο Νο. 16 των προτιμήσεων.

Οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams όλων των εποχών

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. Drake

4. The Weeknd

5. Ariana Grande

6. Ed Sheeran

7. Justin Bieber

8. Billie Eilish

9. Eminem

10. Kanye West

11. Travis Scott

12. BTS

13. Post Malone

14. Bruno Mars

15. J Balvin

16. Rihanna

17. Coldplay

18. Kendrick Lamar

19. Future

20. Juice WRLD

Τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams όλων των εποχών

1. <<Un Verano Sin Ti>> – Bad Bunny

2. <<Starboy>> – The Weeknd

3. <<+ (Deluxe) >> – Ed Sheeran

4. <<Sour>>> – Olivia Rodrigo

5. <<After Hours>> – The Weeknd

6. «SOS» – SZA

7. <<Hollywood’s Bleeding>> – Post Malone

8. <<Lover>> – Taylor Swift

9. <<AM>> – Arctic Monkeys

10. <<When We All Fall Asleep, Where Do We Go?>> – Billie Eilish

11. <<Future Nostalgia>> – Dua Lipa

12. <<Beerbongs & Bentleys>> – Post Malone

13. «?» – XXXTentacion

14. <<Mañana Será Bonito (Bichota Season) >>> – Karol G

15. <YHLQMDLG>> – Bad Bunny

16. <<Doo-Wops & Hooligans>> – Bruno Mars

17. «Views» – Drake

18. <<Midnights>>> – Taylor Swift

19. <<Scorpion» – Drake

20. <<Beauty Behind the Madness>> – The Weeknd

Τα τραγούδια τα περισσότερα streams όλων των εποχών

1. <<Blinding Lights>> – The Weeknd

2. «Shape of You>> – Ed Sheeran

3. <<Sweater Weather>> – The Neighbourhood

4. <<Starboy>> – The Weeknd & Daft Punk

5. <<As It Was>> – Harry Styles

6. <<Someone You Loved>>> – Lewis Capaldi

7. «Sunflower (- το Spider-Man: Into the Spider-Verse) >> – Post Malone & Swae Lee

8. <<One Dance» – Drake, Wizkid & Kyla

9. «Perfect» – Ed Sheeran

10. <<Stay>> – The Kid Laroi & Justin Bieber

11. <<Believer>> – Imagine Dragons

12. <<I Wanna Be Yours>> – Arctic Monkeys

13. <<Heat Waves>> – Glass Animals

14. «Lovely (μαζί με τον Khalid) >> – Billie Eilish & Khalid

15. <<Yellow>> – Coldplay

16. <<The Night We Met>> – Lord Huron

17. <<Closer>>> – The Chainsmokers & Halsey

18. «Birds of a Feather>>> – Billie Eilish

19. <<Riptide>> – Vance Joy

20. <<Die With a Smile>> – Lady Gaga & Bruno Mars