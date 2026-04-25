H Selena Gomez στο «The Origin of the World»

Η Selena Gomez πρωταγωνιστεί στη νέα φιλόδοξη ταινία του Brady Corbet με τίτλο «The Origin of the World», ένα γουέστερν σε στάδιο προπαραγωγής που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον για την κλίμακα και τη θεματική του.

Σύμφωνα με το The InSneider, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν 50 ημέρες και θα πραγματοποιηθούν στην Πορτογαλία και στη Νότια Αφρική. «The Origin of the World»: Γουέστερν εποχής με γυρίσματα σε Πορτογαλία και Νότια Αφρική

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σενάριο αριθμεί ήδη τις 200 σελίδες ενώ το προηγούμενο φιλμ του Κόρμπετ το «The Brutalist» (2024) που είχε διάρκεια 3,5 ώρες βασιζόταν σε σενάριο 150 σελίδων. Ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η νέα του δημιουργία θα έχει διάρκεια τεσσάρων ωρών και θα πραγματεύεται τη μετανάστευση στη Βόρεια Καλιφόρνια καλύπτοντας μια περίοδο 150 ετών με κύριο άξονα τη δεκαετία του 1970.

Πριν από λίγες ημέρες ο Κόρμπετ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο που περιγράφεται ως ένα γουέστερν το οποίο θα γυριστεί σε φιλμ 70mm, δηλώνοντας στο Deadline: «Η νέα μου ταινία είναι κατά κάποιο τρόπο γύρω από τον μυστικισμό και την ιστορία του αποκρυφισμού στην Αμερική. Έχω αρχίσει να συνεργάζομαι με έναν συναρπαστικό άνθρωπο, τον Μιτς Χόροβιτς, ο οποίος είναι ιστορικός του αποκρυφισμού».

Όπως αναφέρει το World of Reel, αυτή θα είναι η τέταρτη ταινία του Κόρμπετ, μετά το «The Childhood of a Leader», το «Vox Lux» και το «The Brutalist», το οποίο απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ κερδίζοντας τρία. Ο Ντάνιελ Μπλούμπεργκ θα γράψει τη μουσική του «Origin», το οποίο αναμένεται εντός του 2027.

Όσο για την Gomez, η οποία είναι υποψήφια για Emmy για το «Only Murders in the Building», συνεχίζει να επιλέγει απαιτητικά πρότζεκτ στον κινηματογράφο, με τη συνεργασία της με τον Corbet να προστίθεται σε μια εντυπωσιακή λίστα δημιουργών.