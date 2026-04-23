MAs 2026: Η Taylor Swift στην κορυφή των υποψηφιοτήτων

Taylor Swift προηγείται στα AMAs 2026 με 8 υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες των American Music Awards 2026 ανακοινώθηκαν με την Taylor Swift να προηγείται, ενώ η φετινή διοργάνωση φέρνει έντονο ανταγωνισμό και νέες κατηγορίες.

Η Taylor Swift, σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, βασίλισσα όλων των εποχών των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (American Music Awards), έχει πολλές πιθανότητες να επεκτείνει το ιστορικό της προβάδισμα φέτος.

Η σούπερ σταρ της ποπ προηγείται στην κούρσα για τα βραβεία AMAs του 2026 με οκτώ υποψηφιότητες.

Τέσσερις καλλιτέχνες ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση στην κατάταξη των υποψήφιων, με επτά υποψηφιότητες η καθεμία: Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Morgan Wallen και Sombr.

Lady Gaga και Alex Warren ακολουθούν από κοντά με έξι υποψηφιότητες ο καθένας. Υποψήφιοι σε πέντε κατηγορίες είναι Ella Langley, Fuerza Regida, Leon Thomas και Zara Larsson, ενώ σε τέσσερις κατηγορίες βρίσκονται Justin Bieber, Bruno Mars, Cardi B, Playboi Carti, Tate McRae και Tyla.

AMAs 2026: Όλες οι κατηγορίες και οι υποψήφιοι καλλιτέχνες

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας στις 25 Μαΐου και θα μεταδοθεί από το CBS, με παρουσιάστρια την Queen Latifah.

Η 52η τελετή των AMAs, παραγωγής Dick Clark Productions, βασίζεται στην εμπορική επιτυχία, με το κοινό να ψηφίζει τους νικητές μέσω ιστοσελίδας και social media.

Οι Olivia Dean και Sombr ξεχωρίζουν με επτά υποψηφιότητες ο καθένας, διεκδικώντας σημαντικές κατηγορίες όπως Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Άλμπουμ της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς.

Έντεκα νέες κατηγορίες έχουν προστεθεί το 2026, μεταξύ των οποίων Πρωτοποριακή Περιοδεία, Πρωτοποριακό Άλμπουμ, Τραγούδι του Καλοκαιριού και ειδικές κατηγορίες ανά είδος μουσικής.

Για πρώτη φορά υποψήφιοι είναι καλλιτέχνες όπως Teyana Taylor, PinkPantheress, KATSEYE και το συγκρότημα Huntr/X από το “KPop Demon Hunters”.