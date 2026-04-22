Η Madonna αναζητά το χαμένο κοστούμι της

Η Madonna αναζητά το χαμένο vintage κοστούμι από το Coachella

Η Madonna έκανε γνωστό ότι το vintage κοστούμι που φόρεσε στο φετινό Coachella έχει χαθεί και απηύθυνε έκκληση για την «ασφαλή επιστροφή» του.

Η βασίλισσα της ποπ εξέπληξε τους θαυμαστές της όταν εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τη Sabrina Carpenter, ερμηνεύοντας τα «Vogue» και «Like A Prayer», καθώς και νέο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της.

Κατά την εμφάνισή της φορούσε μοβ δαντελένιο bodysuit με ασορτί κάλτσες και γάντια, ενώ αποκάλυψε ότι πρόκειται για ιστορικά κομμάτια από προηγούμενες εμφανίσεις της στο Coachella. Μετά το show, ωστόσο, το εμβληματικό σύνολο εξαφανίστηκε, με τη Madonna να προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή του μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα» – Έκκληση της Madonna για επιστροφή της συλλογής της

Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι τα χαμένα αντικείμενα έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς αποτελούν μέρος της προσωπικής και καλλιτεχνικής της ιστορίας. Όπως ανέφερε, χάθηκαν όχι μόνο το κοστούμι αλλά και άλλα αρχειακά κομμάτια από την ίδια περίοδο.

«Ελπίζω ότι κάποια καλή ψυχή θα τα βρει και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω ανταμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους», έγραψε χαρακτηριστικά η Madonna, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το κοινό.

Η είδηση έρχεται ενώ η σταρ ετοιμάζει το σίκουελ του άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor», με νέο υλικό που ήδη έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στους θαυμαστές της.