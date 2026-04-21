Coachella 2026 – Weekend 2: Οι στιγμές που έκλεψαν την παράσταση

Το δεύτερο weekend του Coachella απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις δεν κρατιούνται μόνο για την πρώτη εβδομάδα. Με μεγάλα ονόματα, απρόβλεπτες συνεργασίες και έντονο συναίσθημα, το φεστιβάλ χάρισε στιγμές που έγιναν αμέσως viral και συζητήθηκαν όσο λίγες.

Αυτά είναι τα highlights που ξεχώρισαν:

1. Ο Justin Bieber και η Billie Eilish στο πιο συγκινητικό moment

Η εμφάνιση του Justin Bieber έκρυβε μια από τις πιο δυνατές στιγμές του φεστιβάλ, όταν ανέβασε στη σκηνή τη Billie Eilish.

Ο Bieber της αφιέρωσε το “One Less Lonely Girl”, μετατρέποντας ένα κλασικό fan moment σε μια συγκινητική συνάντηση δύο superstars. Η αντίδραση της Billie ήταν αυθόρμητη και έντονη, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια αγάπη της για τον καλλιτέχνη.

Το κοινό αποθέωσε τη στιγμή, ενώ τα social media γέμισαν μέσα σε λίγα λεπτά με clips από το performance.

2. Η Sabrina Carpenter φέρνει τη Madonna στη σκηνή

Η Sabrina Carpenter επιφύλασσε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του weekend, καλώντας στη σκηνή τη Madonna.

Η εμφάνιση της “Βασίλισσας της pop” προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό, με τις δύο καλλιτέχνιδες να ενώνουν δυνάμεις σε ένα performance που γεφύρωσε διαφορετικές γενιές της pop μουσικής.

Μαζί ερμήνευσαν τραγούδια όπως το “Vogue” και το “Like a Prayer”, δημιουργώντας ένα από τα πιο iconic στιγμιότυπα του φεστιβάλ