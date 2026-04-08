Η βασίλισσα της Eurovision, Loreen, κυκλοφορεί το άλμπουμ της “Wildfire”!

Το πολυπλατινένιο Ευρωπαϊκό icon Loreen, κυκλοφορεί το decade-making νέο άλμπουμ της, Wildfire.

ΝΕΟ ALBUM

WILDFIRE

27/3/26

Με την κυκλοφορία του ολοκαίνουριου άλμπουμ της Wildfire, η πολυπλατινένια και βραβευμένη καλλιτέχνιδα

Loreen μας παρουσιάζει και το νέο single «True Love».

Σήμερα, η πολυπλατινένια και βραβευμένη, οραματίστρια καλλιτέχνιδα Loreen, κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο νέο της άλμπουμ Wildfire, ένα έργο που δημιουργήθηκε μέσα σε μια δεκαετία. Πρόκειται για ένα εκτενές και συναισθηματικά φορτισμένο έργο, που επιβεβαιώνει τη θέση της Loreen ως μία από τις πιο ξεχωριστές και καθοριστικές καλλιτέχνιδες της εποχής στη διεθνή μουσική σκηνή..

Το άλμπουμ περιλαμβάνει ξεχωριστά tracks όπως το lead single «Feels Like Heaven», σε συνδημιουργία με τη GRAMMY-nominated Sia και παραγωγή του Jesse Shatkin — του οραματιστή hitmaker πίσω από μερικές από τις πιο συναισθηματικά δυνατές σύγχρονες pop επιτυχίες — καθώς και τα αγαπημένα των fans «Is It Love», το ομώνυμο «Wildfire» και το παγκόσμιο φαινόμενο «Tattoo», που κατέκτησε την κορυφή των charts σε περισσότερες από δέκα χώρες. Μαζί, αναδεικνύουν μια καλλιτέχνιδα που συνεχίζει να εξελίσσεται, διευρύνοντας τα όρια του ήχου, του συναισθήματος και της αφήγησης.

Loreen: “This album is about truth, the kind you find when you stop running from yourself. It’s about facing the parts of you that feel uncomfortable, the chaos, the destruction, and understanding that all of it has purpose. There is power in surrender, in letting things break so something new can be built. For me, Wildfire is that transformation, it’s vulnerability, its strength, it’s everything I am. I wanted to create something that doesn’t just sound beautiful, but feels honest, something that moves through you and awakens something deeper within.”

WILDFIRE ALBUM TRACKLISTING

1. WHERE DO WE GO FROM HERE

2. FEELS LIKE HEAVEN

3. WEAPONS

4. IS IT LOVE

5. CANT PULL ME DOWN

6. MELT

7. WILDFIRE

8. COMING CLOSE

9. SET ME FREE

10. TATTOO

11. LOSE THAT LIGHT FT. 6LACK

12. KISS THE SKY

13. TRUE LOVE

***Η Loreen ανακοίνωσε πρόσφατα το Wildfire Tour, το οποίο θα περάσει από επτά χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Πολωνία και η Ολλανδία.

Η περιοδεία ξεκινά στο National Stadium του Δουβλίνου στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, συνεχίζοντας σε Γλασκώβη, Μάντσεστερ και Λονδίνο, ενώ στη συνέχεια ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη και ολοκληρώνεται στο εμβληματικό Paradiso στο Άμστερνταμ στις 6 Οκτωβρίου.