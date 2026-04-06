5 AIRPLAY GREECE: ZEINA “JANANTO”

Η Καναδή pop star Zeina έχει γίνει αγαπημένη στα charts παγκοσμίως, με το τραγούδι της “Jananto” (διαθέσιμο από την Mates Wav με την υποστήριξη της Panik Records), το οποίο συνδυάζει μεσογειακές επιρροές με έναν σύγχρονο ήχο R&B και pop.

Η καλλιτέχνιδα που γεννήθηκε στο Montreal, λιβανέζικης και αιγυπτιακής καταγωγής, ξεχωρίζει με τις μοναδικές μεταβάσεις της μεταξύ αγγλικών, γαλλικών και αραβικών. Το “Jananto” είναι ένα τραγούδι που αντανακλά την αυτοπεποίθηση και την ελεύθερη γυναικεία στάση της Zeina με δυνατούς στίχους. Το “Jananto” γίνεται ένα ολοένα και πιο κολλητικό τραγούδι με κάθε ακρόαση.

Η Zeina έκανε μεγάλη επιτυχία στην καναδική μουσική σκηνή με το ντεμπούτο άλμπουμ της, “Eastend Confessions”, που κυκλοφόρησε το 2024, και ήταν υποψήφια για Breakthrough Artist of the Year και Καλύτερη R&B/Soul Ηχογράφηση στα Βραβεία Juno του 2025.

Αυτό το δυναμικό τραγούδι αναδεικνύει άψογα την πολύγλωσση μουσική ταυτότητα της Zeina.