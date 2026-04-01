Νέες Διεθνείς Κυκλοφορίες από την Panik Records

Η ελληνική δισκογραφική εταιρεία Panik Records συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στη διεθνή μουσική σκηνή, παρουσιάζοντας νέες κυκλοφορίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ήχων. Με στόχο την προώθηση καλλιτεχνών και τη διάδοση της μουσικής πέρα από σύνορα, οι εβδομαδιαίες international releases αποτελούν σημείο αναφοράς για επαγγελματίες και λάτρεις της μουσικής.
Οι νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας
Ανάμεσα στις ξεχωριστές προτάσεις αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνονται:
JANANTO από τη Zeina
GAIA από τους Arodes, Mahmut Orhan και Jamek Ortega
- ANGOLA από τους Ginton και Cesaria Evora
WANT YOU TO KNOW από τους Deepest Blue
MOONLIGHT από τον Kallay Saunders
- DANCING WITH THE DEVIL από τη Kaela
- FOREVER TILL THE END από τον Rivo feat. Cloves