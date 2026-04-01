Η Miley Cyrus «επιστρέφει» στη Hannah Montana στο επετειακό κόκκινο χαλί

Η Miley Cyrus απέδειξε πως η κληρονομιά της ως Hannah Montana παραμένει ζωντανή, κάνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί για το επετειακό αφιέρωμα των 20 χρόνων της δημοφιλούς σειράς.

Η πρεμιέρα του Hannah Montana 20th Anniversary Special πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου στο Λος Άντζελες, με την τραγουδίστρια και ηθοποιό να τιμά τον εμβληματικό της ρόλο με ένα look εμπνευσμένο από την αγαπημένη τηλεοπτική περσόνα. Η Cyrus φόρεσε ένα εντυπωσιακό μεταλλικό φόρεμα πάνω από ένα T-shirt Hannah Montana, συνοδεύοντας την εμφάνιση με λαμπερά κοσμήματα και ασημένια παπούτσια, ενώ το χτένισμά της παρέπεμπε άμεσα στο χαρακτηριστικό στυλ της ηρωίδας.

Σε δηλώσεις της, η 33χρονη σταρ αναφέρθηκε με χιούμορ στα πρώτα της βήματα στη σειρά, ακόμη και στην περίφημη ξανθιά περούκα, ενώ τόνισε πόσο σημαντική ήταν αυτή η εμπειρία για την καριέρα της. Όπως είπε, η επιστροφή σε αυτόν τον κόσμο «ένιωθε σαν να γύρισε σπίτι».

Το επετειακό ειδικό επεισόδιο, που κυκλοφόρησε στις 24 Μαρτίου μέσω Disney+, περιλαμβάνει αναδρομές στη σειρά, ανέκδοτο υλικό και συνεντεύξεις, προσφέροντας στους θαυμαστές μια νοσταλγική ματιά σε μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της Disney Channel.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν επίσης μέλη της οικογένειάς της, όπως η μητέρα της Tish Cyrus και η αδελφή της Brandi, καθώς και παλιοί συμπρωταγωνιστές από τη σειρά, ενισχύοντας το κλίμα επανένωσης.

Η σειρά Hannah Montana, που προβλήθηκε αρχικά από το 2006 έως το 2011, σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, συνδυάζοντας μουσική και χιούμορ και καθιερώνοντας τη Miley Cyrus ως ένα από τα μεγαλύτερα pop icons της εποχής της. Δύο δεκαετίες μετά, η επιστροφή της στον ρόλο αποδεικνύει πως η επιρροή της σειράς παραμένει ισχυρή και διαχρονική.