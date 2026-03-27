Η μεγάλη επιστροφή των BTS: 260.000 θαυμαστές στους δρόμους της Σεούλ

Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια απουσίας λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, το πιο επιτυχημένο K-pop συγκρότημα πραγματοποίησε εντυπωσιακό comeback

Για αρκετά χρόνια είχαν εξαφανιστεί από τη μουσική σκηνή, η επιστροφή τους ωστόσο ήταν εντυπωσιακή. Η συναυλία του συγκροτήματος της K-pop BTS προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού στους θαυμαστές και στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας σημειώθηκε πραγματική κοσμοσυρροή.

Περίπου 22.000 θαυμαστές εξασφάλισαν θέσεις ακριβώς μπροστά στη σκηνή, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη παρακολούθησαν τη συναυλία σε γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί σε σημεία περιμετρικά της πλατείας Γκουανγκουαμούν.

Συνολικά, οι αρχές εκτιμούσαν ότι περίπου 260.000 άνθρωποι παραβρέθηκαν στον χώρο της υπαίθριας εκδήλωσης, που ήταν δωρεάν για το κοινό.

Η αστυνομία απέκλεισε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας. Δρόμοι έκλεισαν, η κυκλοφορία του μετρό και των λεωφορείων περιορίστηκε, ενώ μουσεία και καταστήματα υποχρεώθηκαν να κλείσουν. Περίπου 15.000 αστυνομικοί και άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας επιστρατεύθηκαν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο AFP.

Ήδη πριν από την έναρξη του σόου, θαυμαστές με πολύχρωμα ρούχα κατέκλυσαν την πόλη, έβγαζαν selfie με τα εισιτήριά τους και ύψωναν τα χαρακτηριστικά φωτεινά ραβδάκια των BTS «ARMY» (όπως αυτοαποκαλείται η φανμπέις του συγκροτήματος). Το πλήθος φώναζε ρυθμικά το όνομα του συγκροτήματος, ενώ ο κεντρικός δρόμος προς την πλατεία Γκουανγκουαμούν ήταν ασφυκτικά γεμάτος.

Η ιστορική πύλη του 14ου αιώνα προς το βασιλικό παλάτι στο φόντο, φωτίστηκε με τα χρώματα του ουράνιου τόξου πριν από την έναρξη της συναυλίας, ενώ στη σκηνή σετάρονταν μια περίτεχνη εγκατάσταση και εντυπωσιακά εφέ.

Όσοι δεν κατάφεραν να βρεθούν εκεί, είχαν πάντως τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συναυλία ζωντανά: το Netflix μετέδωσε το σόου παγκοσμίως σε 190 χώρες. Εκατομμύρια θαυμαστές παρακολούθησαν την εμφάνιση διαδικτυακά.

Παγκόσμια απήχηση

Το συγκρότημα εμφανίστηκε γεμάτο ενέργεια στη σκηνή για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2022, όταν σταμάτησαν τις κοινές εμφανίσεις λόγω των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Εξαίρεση ο ράπερ RM, που τραγούδησε κατά διαστήματα καθισμένος σε σκαμπό, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο. «Ήταν ένα μακρύ ταξίδι, αλλά τώρα είμαστε επιτέλους εδώ!», είπε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του AFP.

Το πολυαναμενόμενο mega comeback προκαλεί παγκόσμια αίσθηση – και δεν αφήνει αδιάφορους ούτε τους ίδιους τους σούπερ σταρ. Το συγκρότημα παραδέχθηκε ότι πριν από την εμφάνιση ήταν αγχωμένο. Όπως είπε το μέλος της μπάντας J-Hope στους θαυμαστές: «Υπήρξαν στιγμές που αναρωτηθήκαμε αν μας έχετε ξεχάσει. Ή αν θα μας θυμάστε ακόμη».

Ο τραγουδιστής Jimin συμπλήρωσε: «Δεν είμαστε ξεχωριστοί άνθρωποι. Κάθε φορά φοβόμαστε. Αλλά πιστέψαμε ότι η ειλικρίνειά μας θα φτάσει σε εσάς».

Το νέο άλμπουμ σπάει ρεκόρ

Το νέο άλμπουμ «ARIRANG», που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, σηματοδοτεί ακόμη ένα ορόσημο. Σύμφωνα με την εταιρεία, πούλησε σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια αντίτυπα μόνο την πρώτη ημέρα. Η Spotify κατέγραψε πέντε εκατομμύρια προαποθηκεύσεις – αριθμό ρεκόρ για καλλιτέχνες της K-pop. Ήταν επίσης το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία μόνο ημέρα τη φετινή χρονιά.

Τα 14 κομμάτια συνδυάζουν ραπ, δυνατά beats και πειραματικά στοιχεία, πλαισιωμένα από συνεργασίες με διεθνείς καλλιτέχνες.