92 AIRPLAY GREECE: RIVO feat. CLOVES “FOREVER TILL THE END”

Ο ανερχόμενος Γάλλος καλλιτέχνης της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, ο RIVO, καλωσορίζει το 2026 και μαζί με τη γεννημένη στη Μελβούρνη καλλιτέχνιδα και συνθέτρια, CLOVES, μας παρουσιάζουν το «Forever Till The End», ένα single που σίγουρα θα κάνει τη διαφορά. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα τολμηρό βήμα για τον πολυτάλαντο παραγωγό, ο οποίος συνδυάζει το χαρακτηριστικό μελωδικό house style του με τη συγκινητική φωνή της CLOVES, δημιουργώντας, έτσι ένα track που αποτυπώνει την εξελισσόμενη δυναμική της σύγχρονης dance σκηνής.

Το «Forever Till The End» συνδυάζει δυναμικούς ρυθμούς και ανεβαστικά synths με τις χαρακτηριστικές μελαγχολικές αποχρώσεις του RIVO. Το αποτέλεσμα είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη σύνθεση, η οποία «χτίζεται» σταδιακά, ξυπνώντας αναμνήσεις από ατελείωτες νύχτες και δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο.

«Το “Forever Till The End” ήταν το καλύτερο φυλαγμένο μυστικό μου την περσινή χρονιά. Μόλις άκουσα το topline της CLOVES, ήξερα ότι κάτι ξεχωριστό θα συνέβαινε. Φτιαγμένο πριν από σχεδόν ένα χρόνο, έπρεπε να το αφήσουμε να ωριμάσει. Νιώθω, όμως, ότι είναι ο τέλειος τρόπος για να ξεκινήσουμε το 2026» – RIVO

Η νέα αυτή κυκλοφορία έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του RIVO, ο οποίος, έπειτα από ένα εντυπωσιακό 2025, στοχεύει να συνεχίσει… Forever Till The End!

To 2025 ήταν μόλις ένα μικρό δείγμα των όσων αναμένεται να ακολουθήσουν! Πραγματοποίησε εμφανίσεις σε μερικά από τα μεγαλύτερα clubs και φεστιβάλ του κόσμου – συμπεριλαμβανομένων 14 εβδομάδων στο UNVRS – ενώ παράλληλα παρουσίασε πρωτοποριακές κυκλοφορίες, όπως το πρόσφατο single «Karma» σε συνεργασία με τους Genesi και Aya Anne. Τους τελευταίους τρεις μήνες, συνέχισε με τον ίδιο δυναμικό ρυθμό μέσα από την sold-out περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, με σταθμούς σε μεγάλες πόλεις όπως το Λος Άντζελες, η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι και το Σικάγο, προσελκύοντας το κοινό με τα συναρπαστικά του DJ sets και εδραιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στα πιο σημαντικά ονόματα της dance μουσικής σκηνής.

Γνωστός για το μοναδικό του στυλ, το οποίο συνδυάζει στοιχεία afro-house με μελωδική techno, ο RIVO συνεχίζει να παρουσιάζει εμφανίσεις με ισχυρό αντίκτυπο στις διεθνείς σκηνές. Με την εμφάνισή του στο Ultra Music Festival στο Μαϊάμι να πλησιάζει, καθώς και με περισσότερες σημαντικές εμφανίσεις να ακολουθούν, το «Forever Till The End» έρχεται να σηματοδοτήσει ακόμη μεγαλύτερα πράγματα για το μέλλον.