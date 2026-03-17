Rihanna: Πυροβολισμοί στο σπίτι με τα παιδιά

Η Rihanna, ο σύντροφός της A$AP Rocky, τα τρία τους παιδιά και η μητέρα της, βρίσκονταν στην έπαυλη όταν μια γυναίκα, η οποία πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο, φέρεται να άνοιξε πυρ κατά της οικίας τους, όπως δήλωσε την Τρίτη 10 Μαρτίου ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Rihanna: Πυροβολισμοί στο σπίτι με τα παιδιά

Πηγή: Wikipedia, Rihanna

Η κατηγορούμενη Ivanna Lisette Ortiz αντιμετωπίζει 14 κατηγορίες κακουργήματος

Η 35χρονη Ivanna Lisette Ortiz από το Ορλάντο της Φλόριντα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της διάσημης τραγουδίστριας. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επιπλέον 10 κακουργηματικές διώξεις για επίθεση με όπλο και 3 για τον πυροβολισμό κατά της οικίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες, Nathan Hochman, η Rihanna και ο σύντροφός της κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών βρισκόντουσαν σε μια λυόμενη κατασκευή της έπαυλης του Μπέβερλι Χιλς, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και το προσωπικό παρέμεναν στην κύρια κατοικία.

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης, Jamarcus Bradford, δήλωσε αρχικά την αθωότητα της πελάτισσάς του, ωστόσο η διαδικασία απαγγελίας κατηγοριών αναβλήθηκε για τις 25 Μαρτίου.

Η Ορτίς παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση 1,8 εκατομμύρια δολάρια, και αντιμετωπίζει ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης, καθώς οι 14 κατηγορίες διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

