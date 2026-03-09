Britney Spears Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια στις ΗΠΑ

Η Britney Spears συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Britney Spears, 44 ετών, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια, σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία του σερίφη της κομητείας Βεντούρα, κοντά στο Los Angeles. Αφέθηκε ελεύθερη το πρωί της Πέμπτης και θα πρέπει να εμφανιστεί σε δικαστήριο στις 4 Μαΐου.

Σύλληψη και διαδικασίες

Η Spears κρατήθηκε προσωρινά στο τμήμα, ενώ της επιδόθηκε κλήση, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Εκπρόσωπός της χαρακτήρισε το περιστατικό «ατυχές και παντελώς ασυγχώρητο», υπογραμμίζοντας ότι η τραγουδίστρια θα τηρήσει τον νόμο.

Η προσωπική ζωή της Britney Spears

Η πρώην σταρ της ποπ είχε ταραχώδη ζωή, όπως περιγράφει στην αυτοβιογραφία της του 2023. Επί 13 χρόνια βρισκόταν υπό την κηδεμονία του πατέρα της, ο οποίος έλεγχε τα χρήματα και την προσωπική της ζωή, αν και ήταν ενήλικη. Η Spears παραδέχεται τη χρήση αντικαταθλιπτικών και αλκοόλ, αλλά υποστηρίζει ότι ποτέ δεν έχασε τον έλεγχο. Η κηδεμονία έληξε το 2021 με απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου.

