BRIT Awards 2026: Οι νικητές της βραδιάς

Η φετινή βραδιά των BRIT AWARDS 2026, τίμησε τους μεγαλύτερους αστέρες της βρετανικής και διεθνούς pop σκηνής, προσφέροντας ένα μείγμα από εντυπωσιακές εμφανίσεις αλλά και αναπάντεχες νίκες.

Από τη σκηνή μέχρι το κόκκινο χαλί, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές στιγμές που έμειναν αξέχαστες.

Από την εντυπωσιακή είσοδο της Dua Lipa και τη θεατρικότητα της Rosalía, μέχρι τη δυναμική παρουσία του Harry Styles και τη συγκινητική αναφορά της Wolf Alice, τα BRIT Awards 2026 απέδειξαν ότι η μουσική συνεχίζει να εμπνέει, να εκπλήσσει και να ενώνει κοινό και καλλιτέχνες.

Η Rosalía μάγεψε το κοινό με την εντυπωσιακή ερμηνεία του πρόσφατου single της Berghain. Με επιβλητικά έγχορδα και δραματικές φωνητικές εναλλαγές, η εμφάνισή της συνδύαζε όπερα, rave και guest στίχους από τη Bjork, κερδίζοντας τελικά το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Καλλιτέχνιδας.

Η σκηνή θύμιζε ταυτόχρονα προσευχή και ξέφρενο party, καθηλώνοντας το κοινό και δημιουργώντας μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Ο Harry Styles άνοιξε τη βραδιά με την εκτέλεση του Aperture. Παρά την απαιτητική χορογραφία, κατάφερε να την αναπαράγει με ακρίβεια, γεμίζοντας τη σκηνή με ενέργεια, θετική ατμόσφαιρα και αστείρευτο κέφι, προσφέροντας μία από τις πιο εντυπωσιακές και αξεπέραστες εμφανίσεις της βραδιάς.

Έπειτα, η Dua Lipa έκλεψε τις εντυπώσεις με την είσοδό της, κατεβαίνοντας από το ταβάνι πάνω σε μια disco μπάλα.

Brit Awards 2026: Αναλυτικά η λίστα των νικητών