Μεγαλειώδης δωρεάν συναυλία στην Copacabana τον Μάιο

Το μεγάλο ραντεβού στην Copacabana

Η Σακίρα θα είναι η επόμενη διεθνής σταρ που θα μαγέψει το κοινό στη θρυλική παραλία Copacabana του Ρίο ντε Τζανέιρο, δίνοντας μια μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία στις 2 Μαΐου. Μετά τη Μαντόνα το 2024 και τη Lady Gaga το 2025, η βραζιλιάνικη πόλη συνεχίζει τον θεσμό «Todo mundo no Rio», που προσελκύει εκατομμύρια θεατές και ενισχύει τον τουρισμό κατά τη χαμηλή σεζόν.

Την ανακοίνωση έκανε η δημοτική αρχή του Ρίο μέσω ανάρτησης στο Χ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Οι γοφοί δεν λένε ψέματα και η δημοτική αρχή το επιβεβαιώνει: η Shakira στην Κοπακαμπάνα τη 2α Μαΐου», παραπέμποντας στη μεγάλη επιτυχία της “Hips Don’t Lie”.

Εκατομμύρια θεατές στις προηγούμενες διοργανώσεις

Η επιβεβαίωση βάζει τέλος στις φήμες των τελευταίων εβδομάδων για το ποια θα είναι η φετινή πρωταγωνίστρια της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τη Riotur, η συναυλία της Lady Gaga συγκέντρωσε 2,1 εκατομμύρια θεατές, ενώ εκείνη της Μαντόνα 1,6 εκατομμύρια, καταγράφοντας εντυπωσιακά νούμερα προσέλευσης.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Πάες, είχε τροφοδοτήσει την περιέργεια του κοινού δημοσιεύοντας βίντεο με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, στο οποίο εμφανιζόταν δίπλα στη Σακίρα αλλά και σε άλλες παγκόσμιες σταρ, όπως η Μπρίτνεϊ Σπιρς και η Μπιγιονσέ.

Η περιοδεία και το νέο άλμπουμ

Η Κολομβιανή καλλιτέχνιδα, 49 ετών, έχει ήδη δώσει πολλές συναυλίες στη Βραζιλία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran», τίτλος που φέρει και το τελευταίο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2024.

Η εμφάνισή της στην Copacabana αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς στη Λατινική Αμερική