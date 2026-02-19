Backstreet Boys: Στοχεύουν στο ημίχρονο του Super Bowl 2027

Οι Backstreet Boys επανήλθαν δυναμικά στην επικαιρότητα έπειτα από την εμφάνισή τους σε διαφήμιση του Super Bowl, ωστόσο φαίνεται πως οι φιλοδοξίες τους δεν περιορίζονται εκεί. Κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Sphere του Λας Βέγκας, ο AJ McLean απευθύνθηκε στο κοινό προτείνοντας ανοιχτά το ενδεχόμενο το συγκρότημα να αναλάβει το Halftime Show του Super Bowl το 2027.

Ο Νικ Κάρτερ το πήγε ένα βήμα παραπέρα και πρότεινε πως η εμφάνιση θα είναι μια «ποπ έκρηξη» γεμάτη με αστέρια από τα τέλη των ’90s και τις αρχές των 2000s. «Θα φέρουμε πίσω την Britney Spears και τους NSYNC», με τον Τζέιμς ΜακΛίν να παρεμβαίνει: «Μα το έχουν ήδη κάνει και οι δύο».

Απτόητος, ο Κάρτερ πρόσθεσε: «Θα φέρουμε πίσω τους 98 Degrees, δεν με νοιάζει. Εμείς θα είμαστε οι headliners. Θα φέρουμε όλους τους ποπ φίλους μας πίσω. Πραγματικά πιστεύουμε ότι η εποχή της μουσικής μας, από τα τέλη των ’90s και τις αρχές των 2000s, είναι από τις πιο νοσταλγικές για τον κόσμο και κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν όμορφα».

Η αντίδραση των θεατών ήταν ενθουσιώδης, με τον AJ McLean να ενθαρρύνει το κλίμα λέγοντας «Ας το κάνουμε τότε πραγματικότητα», αφού το κοινό υποδέχθηκε την ιδέα με έντονες επευφημίες. Το συγκρότημα είχε βρεθεί κοντά σε μια τέτοια εμφάνιση ήδη από το 2001, όταν το NFL φέρεται να είχε εξετάσει την πιθανότητα συμμετοχής τους στο ημίχρονο, όμως οι Backstreet Boys είχαν επιλέξει τότε να ερμηνεύσουν τον εθνικό ύμνο αντί να αναλάβουν ολόκληρο το σόου.

Την ίδια στιγμή, τα προγνωστικά στο Λας Βέγκας δείχνουν ότι η Miley Cyrus βρίσκεται στην κορυφή των πιθανοτήτων για την κεντρική εμφάνιση του επόμενου Halftime Show, ενώ οι Cardi B και Taylor Swift ακολουθούν σε μικρή απόσταση. Παράλληλα, η ημερομηνία διεξαγωγής του Super Bowl LXI, η οποία συμπίπτει με την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ενδέχεται να επηρεάσει την τελική επιλογή καλλιτέχνη.